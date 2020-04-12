Uzcard уверил клиентов в сохранности их данных

Платежная система не поддержала обсуждаемый проект постановления, отметив противоречие с действующим законодательством.

ТАШКЕНТ, 12 апреля — Sputnik. Uzcard высказался против проекта постановления ГНК и ЦБ РУз, который предусматривает передачу Центральным банком и коммерческими банками республики информации о банковских счетах Государственному налоговому комитету.

Платежная система не поддержала новый документ, отметив противоречие с действующим законодательством. Информация, которую планируют передавать третьим лицам, каковым является ГНК, является банковской тайной.

"В соответствии со статьей 12 Закона Республики Узбекистан "О нормативно-правовых актах", ведомственные акты должны приниматься на основе законов Республики Узбекистан и не должны противоречить им. Так как планируемая к получению информация охраняется и регулируется Законом Республики Узбекистан "О банковской тайне", получение такой информации посредством принятия ведомственного документа противоречит законодательству Республики Узбекистан," - говорится в сообщении Uzcard.

Страна прошла очень долгий и сложный путь становления национальной денежной системы, развития безналичного денежного обращения, формирования мощной нормативно-правовой базы и, по мнению Uzcard, некорректно и нецелесообразно использовать банковские услуги, в частности P2P-услугу в качестве источника информации для контролирующих органов.

Подобные действия подрывают в глазах граждан Республики Узбекистан авторитет финансово-кредитных и связанных организаций.

Ранее в ГНК отметили, что данная мера поможет искоренить теневую экономику, в перспективе сформировать здоровую конкуренцию и благоприятный инвестиционный климат.

"Основная цель состоит в том, чтобы предприниматели осуществляли законную деятельность, не уклоняясь от уплаты налогов. Нахождение в бесконтрольном режиме "бизнесменов", не узаконивших свою деятельность и осуществляющих денежные операции путем Р2Р (с карты на карту физлиц), наделяет их конкурентными преимуществами, в том числе связанными с ценой конечной продукции", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобные нечестные схемы ущемляют права добросовестных налогоплательщиков, которые регулярно выполняют свои налоговые обязательства.