16:43 13 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

В ЦБ объяснили, с чем связан резкий скачок курса валют

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
154 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200413/13912471/V-TsB-obyasnili-s-chem-svyazan-rezkiy-skachok-kursa-valyut.html

На данный момент обменные пункты банков работают в обычном режиме, и никакие лимиты и ограничения на покупку и продажу наличной иностранной валюты банками не установлены.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана объяснили, с чем связана повышенная волатильность курса сума по отношению к иностранным валютам, которая наблюдается в этом месяце. 

Монеты США и монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Доллар, евро и рубль набирают силу — новые курсы валют в Узбекистане

По данным национального регулятора, биржевой курс сума к доллару с начала апреля повысился на 1,8%, его цена возросла до 9 762 сумов.

В ЦБ отметили, что динамика биржевого курса сума формируется под воздействием как внутренних, так и внешних факторов спроса и предложения, в первую очередь, исходя из динамики операций текущего счета.

С чем тогда связано повышение курса инвалюты по отношению к суму?

"Замедление операций торгового и инвестиционного характера на фоне предпринимаемых как в странах - торговых партнерах, так и в республике, мер по предотвращению распространения коронавируса, привело к одновременному сокращению объемов импорта и экспорта и, соответственно, к снижению активности на внутреннем валютном рынке", - подчеркнули в ЦБ.

Национальный регулятор привел следующие данные:

  • объемы экспортных поступлений в марте этого года уменьшились на 10% по сравнению с февралем;
  • cнижение трансграничных денежных поступлений из-за карантинных мер и замедления экономической активности, а также девальвации курсов национальных валют в России и Казахстане, имеет усиливающуюся тенденцию;
  • объем денежных переводов в страну в марте составил 296 миллионов долларов — это на 23% меньше, чем в феврале, а за первые восемь рабочих дней апреля сократился вовсе в три раза по сравнению с мартом.

В ЦБ подчеркнули, что эти факторы повлияли на поведение населения относительно банковский операций. В частности, с марта граждане республики стали гораздо чаще покупать иностранную валюту. 

"Месячный рост покупки иностранной валюты физическими лицами в марте составил 45%, а в течение первых восьми рабочих дней апреля объемы покупки увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца", - говорится в сообщении.

При этом национальный регулятор назвал низкой вероятность резкой девальвации курса национальной валюты.

Узбекская валюта - сум
Sputnik
Ничего наличного — просто карантин: ЦБ призывает платить картой или онлайн

По предварительным прогнозам, в кратко- и среднесрочный периоды динамика обменного курса сума будет формироваться близко к его фундаментальному тренду с незначительными колебаниями. 

В ЦБ заверили, что в кассах коммерческих банков на данный момент имеется достаточный объем наличной иностранной валюты для проведения конверсионных операций.

Все купюры дезинфицированы, добавил регулятор.

Обменные пункты банков работают в обычном режиме, и никакие лимиты и ограничения на покупку и продажу наличной иностранной валюты банками не установлены, отметили в ЦБ.

Теги:
Узбекистан, валюта, ЦБ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сотрудники МО, МВД и Национальной гвардии
На защите вашего здоровья: как работают карантинные посты в Ташкенте
Ансамбль Александрова поет в поддержку Италии
В поддержку Италии: ансамбль имени Александрова спел свои хиты - видео
Чем заняться на карантине
Саморазвитие в самоизоляции: как провести карантин с пользой

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться