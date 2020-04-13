В ЦБ объяснили, с чем связан резкий скачок курса валют

На данный момент обменные пункты банков работают в обычном режиме, и никакие лимиты и ограничения на покупку и продажу наличной иностранной валюты банками не установлены.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана объяснили, с чем связана повышенная волатильность курса сума по отношению к иностранным валютам, которая наблюдается в этом месяце.

По данным национального регулятора, биржевой курс сума к доллару с начала апреля повысился на 1,8%, его цена возросла до 9 762 сумов.

В ЦБ отметили, что динамика биржевого курса сума формируется под воздействием как внутренних, так и внешних факторов спроса и предложения, в первую очередь, исходя из динамики операций текущего счета.

С чем тогда связано повышение курса инвалюты по отношению к суму?

"Замедление операций торгового и инвестиционного характера на фоне предпринимаемых как в странах - торговых партнерах, так и в республике, мер по предотвращению распространения коронавируса, привело к одновременному сокращению объемов импорта и экспорта и, соответственно, к снижению активности на внутреннем валютном рынке", - подчеркнули в ЦБ.

Национальный регулятор привел следующие данные:

объемы экспортных поступлений в марте этого года уменьшились на 10% по сравнению с февралем;

cнижение трансграничных денежных поступлений из-за карантинных мер и замедления экономической активности, а также девальвации курсов национальных валют в России и Казахстане, имеет усиливающуюся тенденцию;

объем денежных переводов в страну в марте составил 296 миллионов долларов — это на 23% меньше, чем в феврале, а за первые восемь рабочих дней апреля сократился вовсе в три раза по сравнению с мартом.

В ЦБ подчеркнули, что эти факторы повлияли на поведение населения относительно банковский операций. В частности, с марта граждане республики стали гораздо чаще покупать иностранную валюту.

"Месячный рост покупки иностранной валюты физическими лицами в марте составил 45%, а в течение первых восьми рабочих дней апреля объемы покупки увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца", - говорится в сообщении.

При этом национальный регулятор назвал низкой вероятность резкой девальвации курса национальной валюты.

По предварительным прогнозам, в кратко- и среднесрочный периоды динамика обменного курса сума будет формироваться близко к его фундаментальному тренду с незначительными колебаниями.

В ЦБ заверили, что в кассах коммерческих банков на данный момент имеется достаточный объем наличной иностранной валюты для проведения конверсионных операций.

Все купюры дезинфицированы, добавил регулятор.

Обменные пункты банков работают в обычном режиме, и никакие лимиты и ограничения на покупку и продажу наличной иностранной валюты банками не установлены, отметили в ЦБ.