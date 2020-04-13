Пенсии и зарплаты будут переводиться только на банковские карты — ЦБ

Ранее Центробанк отмечал, что бумажные деньги могут быть носителями коронавируса, и советовал ограничить использование наличных. Отмечается, что патоген COVID-19 может сохраняться на купюрах до 5 дней.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане намерены сократить оборот наличных средств, которые, как считается, могут представлять угрозу распространения COVID-19 по республике.

В связи с этим было принято решение выплачивать пенсии и зарплаты только безналичным путем — переводя деньги на банковские карты.

Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Пенсии

Начиная с мая пенсии на карты начнут получать пожилые жители Ташкента, Нукуса и областных центром. Затем данный порядок будет поэтапно внедрен в остальных регионах республики.

Чтобы получить банковскую карту, пенсионерам не нужно будет идти в отделение Народного банка. Эту работу возьмет на себя Внебюджетный Пенсионный фонд.

Вся необходимая информация о пожилых гражданах будет отправлена в электронном виде в отделения Народного банка, который, в свою очередь, откроет карты и перечислит на них деньги.

Выпущенные карты сотрудники банка доставят пенсионерам по месту жительства. При получении банковской карты гражданам потребуется заполнить документы и поставить подпись.

Между тем, как заявили в ЦБ, деньги можно будет бесплатно обналичить в банкоматах, однако делать этого не рекомендуется, поскольку банковские карты попросту безопаснее в нынешней эпидемиологической обстановке.

Их можно дезинфицировать в отличие от бумажных купюр, отметил национальный регулятор.

Зарплаты

В республике начнут поэтапный перевод всех операций, связанных с выплатой зарплат, на безналичный формат.

Руководству предприятий и организаций необходимо будет как можно скорее вместе с банком обеспечить всех своих сотрудников банковскими картами, на которые должны будут перечисляться деньги.

Работникам, в свою очередь, не потребуется приходить в банк, чтобы забрать выпущенную карточку. Это можно будет сделать по месту работы.

Банковские карты открываются без присутствия получателя и доставляются ответственными сотрудниками банка в полном соответствии с санитарными правилами.