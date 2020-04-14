ЦБ снизил процентную ставку до 15% годовых

Центральный банк снизил основную ставку на один процентный пункт и установил ее на уровне 15 процентов годовых.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В соответствии с решением внеочередного заседания Правления Центрального банка от 14 апреля 2020 года основная ставка Центрального банка была снижена на 1 процентный пункт и установлена на уровне 15% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Более подробную информацию о данном решении можно получить по итогам онлайн брифинга с участием председателя Центрального банка. Встреча состоится 15 апреля 2020 года в 11:00.

Напомним, что в конце 2019 года Центральный банк Узбекистана объявил о введении с 1 января 2020 года основной ставки в размере 16%, а также коридора по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%.