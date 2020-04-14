00:11 15 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Знак процента

ЦБ снизил процентную ставку до 15% годовых

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
105311
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200414/13922697/TsB-snizil-protsentnuyu-stavku-do-15--godovykh.html

Центральный банк снизил основную ставку на один процентный пункт и установил ее на уровне 15 процентов годовых.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В соответствии с решением внеочередного заседания Правления Центрального банка от 14 апреля 2020 года основная ставка Центрального банка была снижена на 1 процентный пункт и установлена на уровне 15% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

Более подробную информацию о данном решении можно получить по итогам онлайн брифинга с участием председателя Центрального банка. Встреча состоится 15 апреля 2020 года в 11:00.

Напомним, что в конце 2019 года Центральный банк Узбекистана объявил о введении с 1 января 2020 года основной ставки в размере 16%, а также коридора по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%.

Теги:
Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, банки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чума, холера, грипп: как боролись с эпидемиями в СССР
При всех атрибутах противовирусной обороны: учения расчетов ЗРК С-300 в Таджикистане
Условный противник при безусловной противовирусной защите: военные учения в Таджикистане
Трудовые мигранты в самоизоляции
Пандемия COVID-19: что будет с доходами мигрантов в России

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться