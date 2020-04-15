Джамшид Кучкаров: главное, чтобы кризис не затянулся

Какие антикризисные меры разрабатывает правительство и как планируется смягчить шоки для реального сектора и для населения? Эти и другие вопросы обсуждались сегодня на совместном брифинге Министерства финансов, Министерства экономразвития и ЦБ.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Как отметил министр экономики и промышленности Джамшид Кучкаров, важно направить все усилия на то, чтобы кризис, возникший из-за пандемии, не затянулся.

"Главная задача сегодня – не растянуть кризис, локализовать и нейтрализовать последствия. Чем глубже и дольше будет длиться экономическая рецессия, тем труднее будет выйти из нее, и тем хуже последствия", — отметил он.

Ввиду пандемии расходы госбюджета увеличиваются, создан специальный антикризисный фонд, привлекаются средства международных финансовых институтов.

"Сегодня мы не можем жалеть средства, даже если дефицит бюджета увеличится. Наша страна имеет большие ресурсы и поэтому высока вероятность того, что мы сможем покрыть все расходы и выйти из кризиса. Мы не знаем, когда закончится карантин, но выход будет происходить поэтапно", - добавил Кучкаров.

На сегодняшний день принято решение возобновить работу некоторых крупных предприятий, в сельском хозяйстве деятельность не останавливалась, создаются теплицы, выделяются средства на создание новых рабочих мест.

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Что касается выплаты пособий по безработице гражданам, оставшимся без заработков, то нужно учитывать следующие моменты: в Узбекистане большая часть населения занята в неофициальном секторе экономики. Это рынки, их инфраструктура, такси и различные услуги населению.

Если бюджетникам сегодня выплачиваются зарплаты, то вышеупомянутая категория людей с 15 марта лишились доходов.

"Таких людей миллионы, мы совместно с Министерством финансов, Министерством занятости и трудовых отношений работаем над несколькими вариантами решения данной проблемы. Пока еще говорить рано о точной позиции и решение будет принимать глава государства", - отметил Кучкаров.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с членами правительства и главами регионов меры по поддержке экономики и финансового рынка в период пандемии.

Глава республики распорядился предоставить налоговые каникулы в туристической, транспортной, фармацевтической сферах, а также для предприятий легкой промышленности.

Кроме того, президент поручил продлить сроки возврата кредитов и не вводить штрафы за просроченные задолженности.

Мирзиёев призвал, прежде всего, предупредить возникновение нестабильности на финансовом и сырьевом рынках, сохранить финансовую стабильность и не допустить роста цен на рынках.