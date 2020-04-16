Комиссию за снятие наличных с пенсионных карт могут снизить или обнулить

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Центробанк Узбекистана прорабатывает вопрос снижения комиссии за снятие наличных средств с пенсионных карт в банкоматах всех банков. Комиссию могут и обнулить.
Об этом заявил председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов в среду на онлайн-брифинге.
Напомним: с мая в республике будет поэтапно внедряться безналичная выплата пенсий путем перевода денег на банковские карты пожилых граждан. Карты будут оформлены без участия пенсионеров и доставлены им по месту проживания.
Данное решение было принято в целях сокращения оборота бумажных купюр, которые, как считается, могут представлять угрозу распространения COVID-19 по стране.
Сейчас комиссия за обналичивание средств с карточки составляет 1%.
Она не взимается только с пенсионных карт в банкоматах Народного банка.
По словам главы ЦБ, на данный момент активно прорабатывается вопрос снижения комиссии не только в банкоматах Народного банка, а всех банков республики.
"Мы ведем работу в двух направлениях. Первое — это льготная комиссия. Сейчас комиссия в среднем составляет 1%, мы рассматриваем возможность ее снижения наполовину (до 0,5%). Второе — не взимать комиссию с пенсионеров в банкоматах всех банков. Этот вопрос связан с технической частью. Когда мы его решим, мы сообщим об этом", - отметил Нурмуратов.
Он подчеркнул, что сейчас по всей республике функционирует 5,5 тысячи банкоматов, среди которых около тысячи принадлежит Народному банку.