Узбекистан и Кыргызстан договорились устранить торговые барьеры

Конкретные предложения в сфере инвестиционного и торгового партнерства решено озвучить в ходе очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Специалисты Министерства инвестиций и внешней торговли во главе с руководителем ведомства Сардором Умурзаковым провели видеоконференцию с коллегами из Кыргызстана во главе с первым заместителем премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым.

Говорили о реализации взаимных договоренностей по торгово-экономическому сотрудничеству, обсудили также перспективные меры по полному задействованию имеющегося потенциала.

Рассмотрели предметные предложения по увеличению товарооборота путем увеличения взаимных поставок товаров узбекского и кыргызского производства, расширению промышленной кооперации в сфере сельского хозяйства, производства сельскохозяйственной техники, текстильных изделий и строительных материалов, с реализацией продукции на рынки третьих стран.

Остановились также на вопросах проведения очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в части наполнения повестки мероприятия конкретными предложениями в сфере инвестиционного и торгового партнерства.

В ходе видеоконференции были отдельно обсуждены меры, предпринимаемые правительствами обеих стран, направленные на противодействие распространению пандемии коронавируса, обеспечение безопасности граждан обеих стран и смягчение экономических последствий глобальных кризисных явлений, а также механизмы двустороннего сотрудничества в данном направлении.

Умурзаков рассказал о приоритетах Узбекистана в Тюркском совете >>

По итогам видеоконференции договорились разработать механизм двустороннего взаимодействия на уровне руководителей внешнеэкономических ведомств, с помощью которого стороны смогут устранить имеющиеся барьеры в торговле, а также повысить товарооборот.