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Флаги Кыргызстана и Узбекистана

Узбекистан и Кыргызстан договорились устранить торговые барьеры

Правительство Кыргызской республики
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200417/13946055/Uzbekistan-i-Kyrgyzstan-dogovorilis-ustranit-torgovye-barery.html

Конкретные предложения в сфере инвестиционного и торгового партнерства решено озвучить в ходе очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Специалисты Министерства инвестиций и внешней торговли во главе с руководителем ведомства Сардором Умурзаковым провели видеоконференцию с коллегами из Кыргызстана во главе с первым заместителем премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым.

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Говорили о реализации взаимных договоренностей по торгово-экономическому сотрудничеству, обсудили также перспективные меры по полному задействованию имеющегося потенциала.

Рассмотрели предметные предложения по увеличению товарооборота путем увеличения взаимных поставок товаров узбекского и кыргызского производства, расширению промышленной кооперации в сфере сельского хозяйства, производства сельскохозяйственной техники, текстильных изделий и строительных материалов, с реализацией продукции на рынки третьих стран.

Остановились также на вопросах проведения очередного заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в части наполнения повестки мероприятия конкретными предложениями в сфере инвестиционного и торгового партнерства.

В ходе видеоконференции были отдельно обсуждены меры, предпринимаемые правительствами обеих стран, направленные на противодействие распространению пандемии коронавируса, обеспечение безопасности граждан обеих стран и смягчение экономических последствий глобальных кризисных явлений, а также механизмы двустороннего сотрудничества в данном направлении.

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По итогам видеоконференции договорились разработать механизм двустороннего взаимодействия на уровне руководителей внешнеэкономических ведомств, с помощью которого стороны смогут устранить имеющиеся барьеры в торговле, а также повысить товарооборот.

Теги:
товарооборот, Узбекистан, Кыргызстан, видеоконференцсвязь, министерство, Торговля, Инвестиции



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