Умурзаков рассказал о приоритетах Узбекистана в Тюркском совете

Министр внешней торговли и инвестиций Узбекистана Сардор Умурзаков подчеркнул важность и перспективность присоединения республики к Совету тюркоязычных государств, обозначив ключевые направления для взаимодействия.

"За январь-август 2019 года товарооборот со странами Тюркского совета насчитывал около 5 миллиардов долларов, что составляется 15% всех внешнеэкономических связей Узбекистана. Кроме того, в республике действует более 1 100 предприятий с участием инвесторов из стран Совета - это почти четверть от всех иностранных компаний. Мы намерены и дальше расширять и развивать наше взаимодействие в этих направлениях. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить инвесторов посетить в марте 2020 года I Международный инвестфорум, который пройдет в Ташкенте", — отметил Сардор Умурзаков, выступая на встрече в Баку.

По словам министра, страны Тюркского совета играют важную роль во внешнеэкономической деятельности Узбекистана, поэтому присоединение к этой организации откроет перед республикой еще большие возможности.

Он добавил, что Узбекистан заинтересован не только в наращивании торгового оборота, в том числе с помощью презентационных выставок и обмена данными о перспективных и востребованных товарах, но и привлекать новых инвесторов для реализации взаимовыгодных проектов в Узбекистане.

"В стране сейчас полным ходом идут реформы, иностранным партнерам созданы все необходимые условия, предоставляются преференции, а также различные льготы", — добавил министр.

Отдельная тема - развитие логистических связей. По мнению Умурзакова, странам Тюркского совета стоит более полноценно использовать транзитный потенциал Центральной Азии, развивать инфраструктуру, совершенствовать администрирование и оптимизировать тарифы. Со своей стороны Ташкент готов и дальше снижать и отменять существующие барьеры, чтобы стать полноценным мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, открывая для себя и стран-партнеров рынки Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

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Тюркский совет был создан в 2009 году. В его состав входят Турция, Азербайджан, Венгрия, Кыргызстан, Казахстан. Узбекистан присоединился к этой организации в 2019 году. На очередное, седьмое, заседание прибыл президент страны Шавкат Мирзиёев, который в ходе визита провел ряд двусторонних встреч, в том числе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.