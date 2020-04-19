Узбекистан увеличил производство автомобилей в 1,3 раза

В Узбекистане активно развивается сфера автомобильной промышленности. За прошедший год республика увеличила производство автомобилей на 42%.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане за первый квартал 2020 года было произведено 75 635 легковых автомобилей, что почти в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — тогда было произведено 59 505 авто.

Об этом говорят данные, опубликованные Государственным комитетом по статистике.

В январе-марте 2020-го в республике было произведено 20 721 автомобилей марки "Нексия" (темпы роста к аналогичному периоду 2019 года составили 132,1%), 17 759 – "Кобальт" (138,4%), 14 459 – "Джентра" (138,5%), 12 970 – "Дамас" (125,3%), 8 256 – "Спарк" (173,4%) и 1 470 – "Лабо" (74,1%).

Госкомстат Производство автомобилей в Республике Узбекистан по месяцам 2019-2020 гг., шт.

В Узбекистане также существенно вырос объем производства тракторов. В первом квартале 2020-го было произведено и выпущено 222 трактора, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Больше всего данной продукции было произведено в феврале этого года— 118 штук.

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Между тем в сфере производства автобусов, наоборот, наблюдается спад.

За первый квартал 2020-го в стране было произведено 312 автобусов, что свидетельствует о снижении производства на 21,6% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Отмечается, что наибольший объем производства в этом году был отмечен в марте — в этом месяце в республике было выпущено 176 автобусов.

Госкомстат Производство автомобилей в Республике Узбекистан по месяцам 2019-2020 гг., шт.

В сфере производства грузовиков, наоборот, наблюдается замедление.

За январь-март 2020-го в Узбекистане было произведено 1 014 грузовых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го объем производства снизился на 23,4%.

В этом году наибольший объем производства данной продукции также был отмечен в марте — 378 грузовиков.

В Узбекистане активно развивается сфера автомобильной промышленности. Лишь за прошедший год республика увеличила производство автомобилей на 42%. Также страна наращивает производство и выпуск двигателей для техники различного типа.