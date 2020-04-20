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Банкноты долларов США различного достоинства

Доллар продолжает расти, евро немного сдал — новый курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200420/13959281/Dollar-prodolzhaet-rasti-evro-nemnogo-sdal--novyi-kurs-valyut-v-Uzbekistane.html

На прошлой неделе американский доллар и евро резко подорожали. Ранее в ЦБ объяснили, с чем связана повышенная волатильность курса сума по отношению к иностранным валютам, которая наблюдается в апреле.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курс валют, который будет действовать с 21 апреля 2020 года.

После резкого скачка на прошлой неделе американский доллар снова укрепился, но незначительно — его цена составит 10 137,94 сума (+16,94 сума).

А вот евро, наоборот, упал в цене (-85,83 сума), он будет стоить 11 026,02 сума.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Курсы валют с 21 апреля 2020 года

Российский рубль также незначительно подешевел  (-1,67) сума — до 137,02 сума.

Напомним, Центробанк республики больше не устанавливает цены на продажу и покупку валюты. Теперь они формируются на рынке самостоятельно.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В ЦБ объяснили, с чем связан резкий скачок курса валют

На прошлой неделе узбекский сум резко сдал позиции.

В ЦБ объяснили повышенную волатильность курса национальной валюты по отношению к иностранным совокупностью внутренних и внешних факторов.

По мнению национального регулятора, повышение курса доллара по отношению к суму связано с сокращением объемов экспорта и денежных переводов, а также с увеличением объемов покупки долларов гражданами республики.

Теги:
Узбекистан, Экономика, курс валюты, ЦБ



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