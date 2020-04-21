В Узбекистане более 80% ИП приостановили работу

В Государственном налоговом комитете республики рассказали, как получить послабления индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с форс-мажорными обстоятельствами.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Узбекистане временно приостановили деятельность 198 969 индивидуальных предпринимателей из 247 286 зарегистрированных, то есть почти 80,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного налогового комитета.

В ГНК напомнили, что Специальная республиканская комиссия продлила карантин до 10 мая 2020 года , и отметили, что на первый план после обеспечения национальной безопасности выходят вопросы экономики, дальнейшая стабильная работа ее отраслей и секторов.

В стране для налогоплательщиков введены смягчающие меры. К примеру, продлены сроки по уплате ряда налогов, предоставлено право на отсрочку и рассрочку, снижены налоговые ставки, приостановлены начисления пени и штрафов.

Послабления даны и индивидуальным предпринимателям, столкнувшимся с форс-мажорными обстоятельствами. На период карантина приостанавливается начисление фиксированной суммы налога на доходы физлиц и социального налога для ИП.

Так, согласно пункту 5 указа президента от 3 апреля 2020 года "О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии", индивидуальным предпринимателям нужно лишь уведомить органы государственной налоговой службы о временном приостановлении деятельности.

Сделать это можно на портале my.soliq.uz через сервис "Отправить уведомление о приостановлении начисления налогов в период карантина", не сдавая при этом свидетельство о государственной регистрации.

Только в апреле этой услугой уже воспользовались 2,4 тысячи налогоплательщиков: 1 283 уведомления отправлены от индивидуальных предпринимателей Самаркандской области, 542 — города Ташкента, 125 — Ташкентской области, 89 — Сырдарьинской области, 80 — Кашкадарьинской области.

Фиксированная сумма налога на доход и социальный налог в размере 1,1 миллиарда сумов им не начислены.