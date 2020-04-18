Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 апреля

Одна из самых важных новостей субботы — о том, что карантин и усиленный порядок предупреждения распространения COVID-19 продлеваются в республике до 10 мая 2020 года.

Сколько заболевших?

За последние сутки в Узбекистане подтвердилось 64 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, по данным на 19.00 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 469 человек.

За рубежом коронавирусом заболели 73 узбекистанца. Больше всего в России — 42.

Есть ли выздоровевшие?

Суббота стала днем приятных новостей: Минздрав сегодня сообщил о выздоровлении 38 человек. В их числе — 83-летняя жительница Чиракчинского района Кашкадарьинской области, которая находилась в тяжелом состоянии, но смогла побороть COVID-19 благодаря усилиям высококвалифицированных врачей.

На сегодня количество узбекистанцев, вылеченных от коронавируса, достигло 194.

Режим карантина продлевается

Ограничительные меры и усиленный порядок предупреждения распространения коронавирусной инфекции, введенные Специальной республиканской комиссией до 20 апреля 2020 года, продлеваются до 10 мая 2020 года.

Члены комиссии считают, что комплексные меры по борьбе с COVID-19 в стране и, самое главное, осознанный переход узбекистанцев на режим самоизоляции и соблюдение социальной дистанции позволили удержать распространение инфекции под контролем. Теперь важно закрепить результат.

Аппараты ИВЛ

Президент Шавкат Мирзиёев поставил перед Министерством здравоохранения задачу закупить 2,3 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования за счет 30 миллионов долларов от Азиатского банка развития и Всемирного банка.

Молиться дома

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий обратился к верующим по случаю самого главного и торжественного христианского праздника — Пасхи, который будет отмечаться 19 апреля. Он призвал православных христиан усердно молиться в домашних условиях и быть послушными мерам, которые предлагают для их блага президент и правительство.

Итоговые экзамены в школах могут отменить

Министерство народного образования и заинтересованные государственные учреждения рассматривают возможные варианты проведения или отмены итоговых и государственных экзаменов в 5-11 классах общеобразовательных школ. Предложения по этому вопросу будут внесены на рассмотрение специальной правительственной комиссии.

Запись в детсады приостановлена

С 16 марта и до окончания карантина в стране нельзя будет подать заявку на зачисление в дошкольные образовательные учреждения.