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Названы самые коррумпированные министерства Казахстана

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200422/13974229/Nazvany-samye-korrumpirovannye-ministerstva-Kazakhstana.html

В антирейтинге, в частности, оказались Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, а также Министерство сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Самым коррумпированным ведомством Казахстана за первый квартал 2020 года стало Министерство внутренних дел, заявил руководитель департамента стратегии и оперативного управления Агентства по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По его словам, за коррупцию в январе-марте привлекли 70 сотрудников МВД.

Также в антирейтинге — Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, в котором изобличили десять коррупционеров.

"В министерствах сельского хозяйства, финансов выявили по девять лиц. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития — восемь сотрудников", — сказал Жаксимбетов.

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Среди местных исполнительных органов "отличились" акиматы Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской и Павлодарской областей.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на одном из февральских совещаний рассказал, что в республике коррупция наиболее широко распространена в медицинской, образовательной, банковской, таможенной, судебной системах, органах прокуратуры, внутренних дел, в коммунальном обслуживании, а также при приеме граждан на работу.

Также глава государства определил меры, которые будут предприняты в стране для искоренения этого негативного явления.

Он, в частности, указал на необходимость разработки и внедрения с привлечением зарубежных экспертов всех организационно-правовых основ декларирования имущества и доходов госслужащими.

Также важным средством искоренения коррупции должен стать общественный контроль.

Теги:
Экономика, борьба с коррупцией, Коррупция, МВД Казахстана, Казахстан



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