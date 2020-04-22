Как коронавирус повлиял на внешнюю торговлю Узбекистана — отчет Госкомстата

Пандемия COVID-19, охватившая уже почти все страны мира, привела к снижению международной интеграции и закрытию государственных границ.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-марте 2020 года снизился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 8,14 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Государственном комитете по статистике.

"В январе-марте 2020-го внешнеторговый оборот Республики Узбекистан достиг 8,14 миллиарда долларов, снизившись на 924,1 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года", — говорится в отчете.

В том числе объем экспорта из Узбекистана в первом квартале снизился на 10,9%, до 3,37 миллиарда долларов, импорта — до 4,77 миллиарда (минус 9,7%). Соответственно, отрицательное сальдо внешней торговли составило 1,39 миллиарда долларов — против отрицательного показателя в размере 1,49 миллиарда долларов годом ранее.

Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 150 странами мира. Основными внешнеторговыми партнерами республики являются Россия (16,9% в общем товарообороте), Китай (16,8%), Казахстан (8,3%), Южная Корея (6,7%) и Турция (5,8%).

Главными экспортным статьями Узбекистана были золото и драгметаллы (29,8% от общего объема экспорта), услуги (18,6%), текстильная продукция (13,7%), энергоносители (9%), черные и цветные металлы (8,2%), продовольственные товары (6,1%).

Главные импортные статьи — машины и оборудование (36,9%), химическая продукция и пластмассы (12,3%), черные металлы (12,2%), услуги (9,5%), продовольственные товары (6,2%), энергоносители (5,4%).

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что девальвация национальных валют основных торговых партнеров республики из-за пандемии коронавируса снизит валютные поступления в страну, а падение цен на нефть может сократить выручку от экспорта газа.