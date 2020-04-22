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Узбекские ученые создали новый прибор для объемного окучивания полей

Узбекские ученые создали новый сельхозагрегат

УзА
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200422/13977134/Uzbekskie-uchenye-sozdali-novyy-selkhozagregat.html

Получен патент на современное изобретение ученых. Полевые испытания прибора успешно проведены в фермерских хозяйствах Куйичирчикского района Ташкентской области, в Папском и Уйчинском районах Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Ученые НИИ механизации сельского хозяйства создали энерго- и ресурсосберегающий технический прибор для дехкан, занимающихся выращиванием посевов на грядках. С помощью агрегата можно увеличить объемы посевов, информирует агентство УзА. 

Получен патент на новое изобретение ученых. Полевые испытания прибора успешно проведены в фермерских хозяйствах Куйичирчикского района Ташкентской области, в Папском и Уйчинском районах Наманганской области.

Создан промышленный экземпляр прибора по окучиванию грядок. При одном проходе он качественно смягчает почву по бокам и на поверхности грядки, полностью избавляя от сорняков, образуя мягкий слой земли.

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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При этом расход топлива сокращается в 1,57 раза, затраты на использование - на 40,8 процента. 

Напомним, в начале апреля в ходе видеоселекторного совещания президент Мирзиёев распорядился повысить налог на землю для тех, кто оставит приусадебные участки без дела.

Необходимо с соблюдением карантинных мер продолжить посадку весенних культур: фермерам, кластерам и дехканам – на полях, а населению – на своих приусадебных участках. Иначе, и это вполне естественно, удерживать стабильные цены на внутреннем рынке будет затруднительно.

Теги:
патент, Ученые, Узбекистан, Сельское хозяйство, Сельхозпродукция



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