Узбекские ученые создали новый сельхозагрегат

Получен патент на современное изобретение ученых. Полевые испытания прибора успешно проведены в фермерских хозяйствах Куйичирчикского района Ташкентской области, в Папском и Уйчинском районах Наманганской области.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Ученые НИИ механизации сельского хозяйства создали энерго- и ресурсосберегающий технический прибор для дехкан, занимающихся выращиванием посевов на грядках. С помощью агрегата можно увеличить объемы посевов, информирует агентство УзА.

Получен патент на новое изобретение ученых. Полевые испытания прибора успешно проведены в фермерских хозяйствах Куйичирчикского района Ташкентской области, в Папском и Уйчинском районах Наманганской области.

Создан промышленный экземпляр прибора по окучиванию грядок. При одном проходе он качественно смягчает почву по бокам и на поверхности грядки, полностью избавляя от сорняков, образуя мягкий слой земли.

При этом расход топлива сокращается в 1,57 раза, затраты на использование - на 40,8 процента.

Напомним, в начале апреля в ходе видеоселекторного совещания президент Мирзиёев распорядился повысить налог на землю для тех, кто оставит приусадебные участки без дела.

Необходимо с соблюдением карантинных мер продолжить посадку весенних культур: фермерам, кластерам и дехканам – на полях, а населению – на своих приусадебных участках. Иначе, и это вполне естественно, удерживать стабильные цены на внутреннем рынке будет затруднительно.