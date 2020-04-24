Мирзиёев поручил начать поэтапное смягчение карантина в двух областях

Глава государства в пятницу провел видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения занятости населения и возобновления деятельности отраслей экономики.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил начать поэтапное смягчение карантина в Ферганской и Кашкадарьинской областях. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

На видеоселекторном совещании отмечалось, что в Ферганской области коронавирус выявлен у 120 человек, в Кашкадарьинской области — у шести. В период карантина резко сократилось производство на 10 тысячах предприятий в Фергане и 11 тысячах в Кашкадарье, из-за чего значительно выросло число безработных. Кроме того, в Фергане проживают 56 тысяч, в Кашкадарье — 91 тысяча нуждающихся семей.

"На совещании Министерству здравоохранения и хокимам указанных областей дано указание проанализировать в разрезе районов и видов деятельности на предмет высокого, среднего и низкого риска распространения инфекции и с учетом этого внести предложения по поэтапному смягчению карантинных ограничений на рассмотрение Республиканской специальной комиссии", — говорится в публикации.

В этом году на строительство и реконструкцию 130 объектов в Ферганской области выделено 632 миллиарда сумов, 132 объектов в Кашкадарье — 536 миллиардов, однако в первом квартале освоение средств и реализация проектов отстали от намеченных планов.

"Учитывая, что для обеспечения занятости населения дано разрешение на продолжение деятельности стройиндустрии, президент отметил необходимость ускорения работ на всех объектах в указанных регионах", — отмечается в сообщении.

Самым актуальным вопросом в сложившейся ситуации является бесперебойное обеспечение населения продуктами и сохранение стабильных цен на внутреннем рынке.

"Большим резервом в этом плане является пространство между рядами садов и виноградников. В Фергане и Кашкадарье имеются сады и виноградники площадью 34 тысячи гектаров и более 22 тысяч гектаров соответственно. Однако обычно засаживают лишь 20 процентов междурядий", — отмечается в публикации.

С учетом этого глава государства поручил хокимиятам областей организовать полную засадку междурядий садов и виноградников различными культурами и обеспечить тем самым занятость населения.

Также президент подчеркнул важность сооружения колодцев на выведенных из оборота и богарных землях и указал, что необходимо разделить участки среди населения. На эти цели Фергане ассигновано 15 миллиардов сумов, Кашкадарье — 11 миллиардов сумов.

Кроме того, были даны поручения по обеспечению работой малообеспеченных семей посредством раздачи скота, домашней птицы и пчелиных ульев, увеличению заготовки продукции.

"В силу ожидаемой в этом году нехватки воды могут возникнуть трудности в орошении повторных культур в Узбекистанском, Учкуприкском, Язъяванском, Куштепинском, Миришкарском, Нишанском, Мубарекском и Касбинском районах. Поэтому, как подчеркивалось на совещании, здесь можно выращивать менее взыскательные к воде экспортоориентированные бобовые культуры", — говорится в публикации.

Президент отметил целесообразность возделывания 50-60 процентов освободившихся от зерна площадей самими фермерами и распределения остальной части между населением, временно оставшимся без работы и нуждающемся в помощи в условиях карантина.