ЕИБ выделит Узбекистану €50 млн на поддержку системы здравоохранения

Также коммерческим банкам республики будут открыты кредитные линии в размере €80 млн для финансирования отечественных производителей, экспортеров и предприятий малого и среднего бизнеса.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) окажет содействие Узбекистану в борьбе с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Об этом заявила вице-президент ЕИБ Лиляна Павлова в ходе видеоконференции с Министерством инвестиций и внешней торговли.

Европейский инвестиционный банк окажет содействие Узбекистану в борьбе с экономическими последствиями пандемии Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли

Европейский инвестиционный банк окажет содействие Узбекистану в борьбе с экономическими последствиями пандемии Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли 1 / 2 Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Европейский инвестиционный банк окажет содействие Узбекистану в борьбе с экономическими последствиями пандемии

По ее словам, руководство ЕИБ, рассмотрев запрос узбекской стороны, выделит 50 миллионов евро на поддержку системы здравоохранения республики.

Данные меры об оказании финансового содействия Узбекистану в борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями было решено принять после оценки того, насколько эффективно власти республики поддерживают население страны в трудный период.

"Руководством Банка были высоко оценены своевременность и эффективность государственной поддержки граждан и предпринимателей в условиях пандемии, в частности, путем образования Антикризисного фонда для финансирования широкого спектра мероприятий, направленных на обеспечение экономической стабильности и безопасности населения", — сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Кроме того, руководство ЕИБ откроет кредитные линии коммерческим банкам Узбекистана в размере 80 миллионов евро для финансирования отечественных производителей, экспортеров и предприятий малого и среднего бизнеса.

В ходе видеоконференции также были подняты вопросы, связанные с реализацией портфеля проектов ЕИБ в республике и расширением дальнейшего сотрудничества.

Стороны договорились совместно прорабатывать новые инвестиционные проекты и в дальнейшем довести объем портфеля проектов Банка в Узбекистане до 500 миллионов евро.