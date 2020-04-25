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ЕИБ выделит Узбекистану €50 млн на поддержку системы здравоохранения

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200425/13999742/EIB-vydelit-Uzbekistanu-50-mln-na-podderzhku-sistemy-zdravookhraneniya.html

Также коммерческим банкам республики будут открыты кредитные линии в размере €80 млн для финансирования отечественных производителей, экспортеров и предприятий малого и среднего бизнеса.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) окажет содействие Узбекистану в борьбе с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Об этом заявила вице-президент ЕИБ Лиляна Павлова в ходе видеоконференции с Министерством инвестиций и внешней торговли.

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Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли
Европейский инвестиционный банк окажет содействие Узбекистану в борьбе с экономическими последствиями пандемии

По ее словам, руководство ЕИБ, рассмотрев запрос узбекской стороны, выделит 50 миллионов евро на поддержку системы здравоохранения республики.

Данные меры об оказании финансового содействия Узбекистану в борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями было решено принять после оценки того, насколько эффективно власти республики поддерживают население страны в трудный период.

"Руководством Банка были высоко оценены своевременность и эффективность государственной поддержки граждан и предпринимателей в условиях пандемии, в частности, путем образования Антикризисного фонда для финансирования широкого спектра мероприятий, направленных на обеспечение экономической стабильности и безопасности населения", — сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Кроме того, руководство ЕИБ откроет кредитные линии коммерческим банкам Узбекистана в размере 80 миллионов евро для финансирования отечественных производителей, экспортеров и предприятий малого и среднего бизнеса.

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В ходе видеоконференции также были подняты вопросы, связанные с реализацией портфеля проектов ЕИБ в республике и расширением дальнейшего сотрудничества.

Стороны договорились совместно прорабатывать новые инвестиционные проекты и в дальнейшем довести объем портфеля проектов Банка в Узбекистане до 500 миллионов евро.

Теги:
Экономика, Кредит, здравоохранение, Узбекистан, Европейский инвестиционный банк



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