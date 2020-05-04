Узбекистан увеличил экспорт серной кислоты

В период с января по апрель Алмалыкский комбинат отправил в Казахстан 7,5 тонны сульфатной кислоты.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат увеличил экспорт серной кислоты, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Усилиями отдела экспорта АГМК в январе-апреле удалось экспортировать в Республику Казахстан 7,5 тонны сульфатной (серной. — Прим. ред.) кислоты", — говорится в публикации на Telegram-канале предприятия.

Ранее в пресс-службе АГМК сообщили, что в январе-марте было экспортировано продукции на сумму порядка 173,3 миллиона долларов США. Так, предприятие отправило за границу 20 956 тонн медной продукции (темп роста — 80,9%), 19 570 тонн цинковой продукции (70,2%), 1 024 тонны портландцемента (123,1%), 18 610 тонн свинцового концентрата (41,9%).

География поставок комбината включает такие страны, как Россия, Украина, Германия, Франция, Греция, Нидерланды, Италия, Турция, Иран, Индия, Китай, ОАЭ, Египет, Катар и другие.