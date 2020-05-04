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Завод по производству серной кислоты

Узбекистан увеличил экспорт серной кислоты

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200504/14055996/Uzbekistan-uvelichil-eksport-sernoy-kisloty.html

В период с января по апрель Алмалыкский комбинат отправил в Казахстан 7,5 тонны сульфатной кислоты.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат увеличил экспорт серной кислоты, сообщили в пресс-службе предприятия.

© Sputnik / Павел Лисицын
АГМК за три месяца экспортировал продукции более чем на $173 млн
"Усилиями отдела экспорта АГМК в январе-апреле удалось экспортировать в Республику Казахстан 7,5 тонны сульфатной (серной. — Прим. ред.) кислоты", — говорится в публикации на Telegram-канале предприятия.

Ранее в пресс-службе АГМК сообщили, что в январе-марте было экспортировано продукции на сумму порядка 173,3 миллиона долларов США. Так, предприятие отправило за границу 20 956 тонн медной продукции (темп роста — 80,9%), 19 570 тонн цинковой продукции (70,2%), 1 024 тонны портландцемента (123,1%), 18 610 тонн свинцового концентрата (41,9%).

География поставок комбината включает такие страны, как Россия, Украина, Германия, Франция, Греция, Нидерланды, Италия, Турция, Иран, Индия, Китай, ОАЭ, Египет, Катар и другие.

Теги:
Экономика, Казахстан, Экспорт, Узбекистан, ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"



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