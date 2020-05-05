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Линии электропередач, архивное фото

Начался импорт электроэнергии из Таджикистана за счет использования воды

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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92510
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200505/14060744/Nachalsya-import-elektroenergii-iz-Tadzhikistana-za-schet-ispolzovaniya-vody.html

Для поддержания баланса энергетических и водных ресурсов в стране и обеспечения потребителей электроэнергией было подписано профильное соглашение между АО "НЭС Узбекистана" и компанией "Барки Точик".

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В период сельскохозяйственного орошения налажена практика экспорта в Узбекистан электроэнергии, вырабатываемой за счет использования воды, хранящейся в водохранилищах гидроэлектростанций в Таджикистане.

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Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на информационную службу АО "НЭС Узбекистана".

В конце прошлой недели, 2 мая 2020 года для поддержания баланса энергетических и водных ресурсов в стране и обеспечения потребителей электроэнергией было подписано соглашение между АО "НЭС Узбекистана" и компанией "Барки Точик", рассчитанное на май-сентябрь 2020 года.

Импорт электроэнергии в настоящее время осуществляется через две высоковольтные сети 220 кВ, а в летние месяцы, когда спрос на электроэнергию и водные ресурсы увеличивается, будет поставляться через сети 500 кВ.

Теги:
подписание документов, Соглашение, электроэнергия, Узбекистан, Таджикистан



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