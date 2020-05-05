Инфляционные ожидания населения и бизнеса: итоги и прогнозы

К концу I квартала 2020 года ожидания населения по уровню инфляции на последующие 12 месяцев составили 15,5%, субъектов предпринимательства – 18,6%, - следует из аналитического отчета Центрального банка.

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В январе-феврале 2020 года инфляционные ожидания бизнеса и населения имели снижающийся тренд. В марте ожидания населения, сохранились на уровне февраля, что стало результатом повышения спроса на базовые продовольственные товары из-за введения карантинных ограничений, сообщает пресс-служба ЦБ.

При этом инфляционные ожидания субъектов предпринимательства значительно выросли. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центральным банком. В частности, респонденты объяснили рост инфляционных ожиданий бизнеса в марте в связи с ожиданиями резкой девальвации национальной валюты, снижением объемов предложения на внутреннем рынке в результате ограничения импорта и сокращения производства из-за карантинных мер.

По мнению субъектов предпринимательства, влияние уровня заработных плат на цены, а также тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги будет снижаться.

Уровень инфляции в I квартале снижался быстрее первоначальных прогнозных показателей, и в марте текущего года годовая инфляция составила 13,6%. Рост потребительских цен в первом квартале 2020 года замедлился на 1,5 п.п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 2,8%, что на 0,5 п.п. ниже предварительного прогноза.

ЦБ Узбекистана Инфляционные ожидания бизнеса

Дальнейшее снижение инфляции в экономике, особенно ощущаемой инфляции, и смягчение карантинных ограничений, в свою очередь, поспособствует снижению инфляционных ожиданий.

Вместе с тем, согласно наблюдениям, в первой половине апреля, в связи с удорожанием некоторых базовых продовольственных продуктов питания, уровень ощущаемой инфляции вырос. Но уже в конце апреля и начале мая наблюдается насыщение рынков плодоовощной продукцией нового урожая, цены на которую начали быстро снижаться.

Напомним, что, принимая во внимание ряд факторов, в том числе ослабление давления на инфляцию со стороны факторов спроса, базовый прогноз инфляции к концу 2020 года пересмотрен в сторону понижения на 1 п.п. относительно первоначальных оценок (12-13, 5 %) и составляет 11-12,5%.

При разработке обновленных прогнозов инфляции учитывались следующие факторы:

Во-первых, снижение внешней и внутренней экономической активности сказывается на доходах населения, что приводит к значительному сокращению спроса на товары и услуги, которые не являются товарами первой необходимости.

Во-вторых, нулевые ставки таможенных пошлин и акцизного налога на импорт ряда основных потребительских товаров и сырья для них, установление до 31 декабря 2020 года, предотвратят резкий рост цен на товары, пользующиеся высоким спросом в период карантина.

В-третьих, в результате приостановки следующего этапа повышения цен на энергоносители в рамках реформ по либерализации цен в этом году, этот фактор не окажет повышательного влияния на инфляцию.

В-четвертых, динамика роста цен на определенные продукты питания и потребительские товары первой необходимости в условиях карантина носит временный характер. Насыщение рынков данными товарами в результате сбора нового урожая сельскохозяйственной продукции в последующие месяцы, а также меры, предпринимаемые правительством для обеспечения продовольственной безопасности, будут служить стабилизации цен на данную группу товаров.

В вопросе обеспечения рынков жизненно важными потребительскими товарами и недопущения резкого роста цен правительством Узбекистана принимаются системные меры по налаживанию цепочек поставок и стимулированию предложения товаров на внутреннем рынке.

Кроме того, эффективная координация действий с соседними странами по обеспечению непрерывного товарооборота и логистики основных потребительских товаров нивелирует возможные скачки цен на основную группу этих товаров.