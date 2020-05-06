У зарубежных инвесторов не будет исключительных прав - Кабмин

Льготы по уплате налогов, таможенных и других платежей предоставляются созданным предприятиям с иностранными инвестициями на определенный срок и не будут носить бессрочный характер.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Новое положение о порядке заключения, изменения, прекращения и реализации инвестиционных договоров между правительством Республики Узбекистан и иностранными инвесторами утверждено Кабмином и вступило в силу с 1 мая, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Такое соглашение с правительством заключается в том числе, чтобы предоставить инвестору дополнительные гарантии, а также льготы и преференции помимо установленных законодательством. Обычно это – правительственная гарантия, предоставление специального таможенного, налогового и платежного режима, содействие в реализации проектов, включение в государственную инвестиционную программу.

Однако многие годы в Узбекистане наделение иностранных инвесторов исключительными правами на законодательном уровне фактически приводило к его доминирующему положению на рынке. Это ставило в неравное положение других предпринимателей.

Узбекистан и Италия намерены пересмотреть соглашение о защите инвестиций >>

Согласно новому документу, дополнительные гарантии и меры предоставляются в каждом конкретном случае иностранным субъектам, благодаря инвестициям которых обеспечиваются:

- устойчивый экономический рост, прогрессивные технологические изменения экономики страны;

- укрепление и расширение экспортного потенциала страны.

Данный порядок не распространяется на инвестиционные договоры, которые заключаются с региональными властями при реализации проектов стоимостью не более 10 млн долларов иностранных инвестиций.

Дополнительные льготы по уплате налогов, таможенных и других платежей предоставляются созданным предприятиям с иностранными инвестициями на определенный срок и не будут носить бессрочный характер.

В соответствии с законом "Об инвестициях и инвестиционной деятельности" государство гарантирует субъектам инвестиционной деятельности невмешательство государственных органов и должностных лиц, недопущение дискриминации, возможность использования доходов от инвестиционной деятельности и другие гарантии.

МИВТ организует работу с иностранными инвесторами по принципу "одно окно" - это прием и консультирование по вопросам госуслуг, помощь в подготовке и оформлении документов, сопровождение инвестора в органах государственного управления и государственной власти на местах.