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Узбекистан и Италия намерены пересмотреть соглашение о защите инвестиций

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200428/14016036/Uzbekistan-i-Italiya-namereny-peresmotret-soglashenie-o-zaschite-investitsiy-.html

Была достигнута договоренность об установлении и расширении сотрудничества с такими банками, как "Юникредит", "Интеза Санпаоло", "УБИ Банк" и другими финансовыми учреждениями Италии.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан обсудил с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики вопросы инвестиционного, торгово-экономического и финансово-технического сотрудничества, сообщили в пресс-службе МИВТ.

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Стороны говорили о необходимости увеличения объемов инвестиционного сотрудничества. В этой связи планируется ускорить пересмотр правительствами двух стран соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций. Это позволит укрепить правовую основу для дальнейшего партнерства узбекских и итальянских предпринимателей.

В ходе дискуссии озвучили предложение об открытии представительства Конфедерации промышленных предприятий Италии "Конфиндустрия" в Узбекистане. Это благоприятно скажется на практической поддержке инвесторам и предпринимателям двух стран в реализации проектов.

Обсудили перспективы развития торговли –  стороны готовы прилагать усилия для увеличения товарооборота между Узбекистаном и Италией путем создания дополнительных условий для взаимного доступа продукции национальных производителей на рынки двух стран.

Также была достигнута договоренность об установлении и расширении сотрудничества с такими банками, как "Юникредит", "Интеза Санпаоло", "УБИ Банк" и другими финансовыми учреждениями Италии.

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Итальянской стороной были позитивно оценены процессы по интеграции экономики Узбекистана в мировую экономическую систему – в частности, был отмечен прогресс в деятельности по согласованию и скорейшему заключению Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, получению статуса страны-бенефициара системы преференций "ГСП+" и вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

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Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики выразил готовность оказать техническую и консультационную поддержку Узбекистану в данных вопросах.

Отдельная договоренность была достигнута по сотрудничеству в рамках реализации социальных проектов, таких как открытие филиала Пизанского университета в Ташкенте, создание совместного факультета между Ташкентским педиатрическим медицинским институтом и Университетом "Саннио" по направлению "Медицинская биоинженерия", учреждение Итальянского центра дизайна в Ташкенте и внедрение передовых итальянских методик обучения в области туризма в учебные программы Международного университета туризма "Шелковый путь" в Самарканде.

Теги:
Торговля, Инвестиции, Узбекистан, Италия



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