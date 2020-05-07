Страны Центральной Азии обсуждают общее сокращение поставок газа в Китай

Объем поставок голубого топлива будет снижен пропорционально между Узбекистаном, Туркменистаном и Казахстаном.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы жизни, особенно сильно она отразилась на мировой экономике: упали спрос на нефть и газ.

В связи с этим некоторые страны - Узбекистан, Туркменистан и Казахстан - задумались над общим сокращение поставок газа в Китай.

Об этом в беседе с агентством S&P Global Platts рассказал гендиректор "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев.

По его словам, инициатива снизить объем поставок голубого топлива поступила именно от Китая.

"Китай запросил сокращение, но отметил, что объем поставок газа будет снижен пропорционально между Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном", — отметил Абдуллаев.

Он подчеркнул, что вопрос того, на сколько именно каждой стране нужно будет сократить объем поставок, остается еще в подвешенном состоянии.

Напомним: газ доставляется до КНР по трубопроводу "Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай". Его пропускная способность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.

Узбекистан, в свою очередь, поставляет в Поднебесную в районе 10 миллиардов газа ежегодно. Однако в долгосрочных планах республики — уделить большее внимание переработке газа внутри страны, сократив экспорт газа почти до нуля в течение следующих 10 лет.

В 2019-м объем добычи газа в Узбекистане достиг почти 60 миллиардов кубометров. К 2030 году его планируется увеличить на 20%.