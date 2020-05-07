Создадут узбекско-чешскую рабочую группу по сельскому хозяйству

Будет расширено сотрудничество в финансово-технической сфере двух стран за счет налаживания взаимодействия с Чешским экспортным банком, чешским подразделением "Юни Кредит Банк" и EGAP (Экспортное гарантийно-страховое общество).

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана провел онлайн-переговоры с коллегой из Чешской республики, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Обсудили текущее состояние инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, отметив существенный прогресс, наблюдаемый в последние годы в развитии двустороннего партнерства, а также озвучили взаимные намерения о дальнейшей поддержке взаимодействия деловых кругов двух стран.

Приоритетные направления для расширения сферы взаимодействия - сельское хозяйство, медицина и производство медицинского оборудования, автомобилестроение, металлургия, производство сельскохозяйственной техники, строительных материалов, текстильная отрасль. В этих секторах профильные ведомства будут вести совместную проработку перспективных инвестиционных проектов и осуществлять подбор потенциальных партнеров.

Стороны обсудили подготовку к проведению 9-го заседания узбекско-чешской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с организацией в его рамках бизнес-форума во второй половине 2020 года.

Говорили также о необходимости подписания меморандума по углублению двусторонних экономических отношений между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Чешской Республики, а также соглашения о сотрудничестве между Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан и Министерством труда и социальных дел Чешской Республики.

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Помимо этого, была достигнута договоренность о создании узбекско-чешской рабочей группы по сельскому хозяйству, задачей которой станет наращивание объемов взаимной торговли в данной сфере.

Отдельное внимание будет уделено расширению сотрудничества в финансово-технической сфере за счет налаживания взаимодействия с такими организациями, как Чешский экспортный банк, чешское подразделение "Юни Кредит Банк" и EGAP (Экспортное гарантийно-страховое общество), привлечению льготного финансирования для проектов и повышению квалификации узбекских специалистов в области финансов и страхования.

Чешская сторона выразила готовность оказать всестороннюю поддержку Узбекистану в вопросах вступления во Всемирную торговую организацию, получения статуса страны-бенефициара системы преференций Европейского союза "ГСП+" и подготовки соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС.

По итогам встречи было согласовано создание совместной рабочей группы на уровне заместителей руководителей внешнеэкономических ведомств двух стран для проработки и достижения твердых инвестиционных и торговых договоренностей, выявления новых перспективных направлений двустороннего сотрудничества, а также мониторинга хода реализации всех договоренностей в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и гуманитарной сферах.