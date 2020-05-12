В Узбекистане установлен порядок использования электронных денег

ТАШКЕНТ, 12 мая - Sputnik. Постановлением правления Центрального банка утвержден порядок выпуска и обращения электронных денег на территории республики.
Оператором системы электронных денег могут быть банк и (или) платежная организация, имеющая соответствующую лицензию. Расчетным банком системы электронных денег могут быть эмитент или другой банк, заключивший договор с оператором системы электронных денег.
Выпуск таких денег на территории Республики Узбекистан осуществляется только в национальной валюте.
Квитанция при выпуске электронных денег должна содержать следующие реквизиты:
- наименование агента, эмитента и оператора;
- время и дату совершения операции;
- порядковый номер операции;
- сумму выпущенных электронных денег;
- идентификационный код электронного кошелька владельца электронных денег;
- размер взимаемой комиссии (если предусмотрено в договоре о выпуске, использовании и погашении электронных денег).
Электронный кошелек формируется в системе электронных денег для каждого владельца или выдается каждому владельцу в виде предоплаченной карты эмитентом или оператором.
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В результате осуществления обменных операций электронных денег, номинированных в иностранной валюте эмитентом, подписавшим договор с нерезидентом Республики Узбекистан, будут созданы условия для интеграции национальной системы электронных денег в зарубежную систему электронных денег.