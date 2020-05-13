Узбекские банки станут меньше зависеть от госресурсов

Банковскую систему республики ждут важные реформы, которые призваны сделать ее более эффективной.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020–2025 годы", сообщается на официальном Telegram-канале Минюста республики.

Для повышения эффективности банковской системы планируется, в частности, снизить зависимость финансово-кредитных организаций от государственных ресурсов и поэтапно отменить их непрофильные функции.

Также в документе указаны показатели, которых необходимо достичь для реализации стратегии. А именно:

повысить долю активов банков без доли государства в общем объеме активов банковской системы с текущих 15 до 60 процентов к 2025 году;

повысить долю обязательств банков перед частным сектором в общем объеме обязательств с текущих 28 до 70 процентов к концу 2025 года;

привлечь к 2025 году не менее трех стратегических иностранных инвесторов, обладающих достаточным опытом и высокой репутацией, в капиталы не менее трех банков с долей государства;

повысить долю небанковских кредитных организаций в общем объеме кредитования с текущих 0,35 до 4 процентов к 2025 году.

Ранее Sputnik рассказывал о том, как Центральный банк Узбекистана и коммерческие финансово-кредитные организации в период пандемии коронавируса расширяют перечень удаленных видов услуг. Клиентам, причем как физическим, так и юридическим лицам, становятся доступны интернет-банкинг, мобильный банкинг, смс-банкинг.

Число пользователей дистанционных банковских услуг в стране уже превышает 10 миллионов (из них большая часть — это физические лица).