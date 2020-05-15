Ташкентский Versal продают за миллионы долларов

Заявки на участие будут приниматься до 13 июня, а сам аукцион состоится 15 июня. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Знаменитый ресторан Versal в Ташкенте выставлен на торги Агентством по управлению госактивами, сообщают в пресс-службе.

"Общая площадь объекта составляет 6585 кв. м. Его стартовая цена начинается с 34,6 миллиарда сумов. Для участия в аукционе необходимо внести депозит в размере 1,7 миллиарда сумов", - говорится в информации.

Заявки на участие будут приниматься до 13 июня, а сам аукцион пройдет 15 июня.

Напомним, ранее стало известно, что торговый комплекс "Тошкент савдо маркази" (бывший Turkuaz) выставляется на торги на онлайн-аукционе E-Ijro по стартовой цене 303,5 миллиарда сумов.

Бывший Turkuaz выставят на аукцион >>

Здание расположено в Шайхантахурском районе на площади Чорсу, общая площадь участка — 39 237 кв.м. Общая площадь зданий и сооружений — 40 407 кв. м.