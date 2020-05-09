Бывший Turkuaz выставят на аукцион

Здание расположено в Шайхантахурском районе на площади Чорсу, общая площадь участка — 39 237 м2. Общая площадь зданий и сооружений — 40 407 м2.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. Торговый комплекс "Тошкент савдо маркази" (бывший Turkuaz) выставляется на торги на онлайн-аукционе E-Ijro по стартовой цене 303,5 миллиардов сумов, сообщает Агентство по управлению госактивами.

"Здание расположено в Шайхантахурском районе на площади Чорсу, общая площадь участка — 39 237 м2. Общая площадь зданий и сооружений — 40 407 м2", - говорится в сообщении.

Торговый центр Turkuaz, который размещался в этом здании, закрылся в 2011 году, а против его владельцев завели уголовное дело.

Минюст официально прокомментировал дело по "Туркуаз" >>

В советский период в здании располагался Главный универсальный магазин (ГУМ). В 2017 году здесь открылся торговый комплекс "Ташкент" с магазинами местных и зарубежных производителей.