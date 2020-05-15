16:15 15 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

В Самаркандской области построят фотоэлектростанцию

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
Получить короткую ссылку
40520
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200515/14139065/V-Samarkandskoy-oblasti-postroyat-fotoelektrostantsiyu.html

Инвестор будет осуществлять проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию электростанции на весь период реализации проекта (25 лет).

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Глава государства утвердил инвестиционное соглашение между правительством Узбекистана, французской компанией Total Eren SA и предприятием с иностранными инвестициями в форме ООО Tutly Solar.

Солнечные панели
© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Узбекистане построят новую фотоэлектростанцию

Документ предусматривает обязательства инвестора и проектной компании по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации в течение 25 лет фотоэлектрической станции в Самаркандской области мощностью 100 МВт.

АО "Национальные электрические сети Узбекистана" заключит с проектной компанией соглашение о передаче средств подключения покупателя, обеспечит строительство сопутствующей инфраструктуры ФЭС.

Напомним, соглашение о покупке электроэнергии между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и TOTAL Eren было подписано 13 сентября.

TOTAL Eren инвестирует 150 млн евро в строительство первой фотоэлектрической станции в республике.

Теги:
иностранные инвесторы, Инвестиции, электричество, Строительство, Самаркандская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
"#Спасибо!": как узбекские дипломаты раздавали плов в Москве - фотолента
Российские военные специалисты возвращаются из Италии
Как российские военные возвращаются из Италии - видео
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться