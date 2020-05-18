АБР выделит Узбекистану $1,36 млн на закупку медоборудования

Часть финансов будет потрачена на приобретение средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Узбекистану гранта в размере 1,36 миллиона долларов на закупку медицинского оборудования и принадлежностей, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Грант <...> дополняет первоначальную техническую помощь в размере 200 тысяч долларов США, выделенной Узбекистану в марте 2020 года на приобретение предметов медицинского назначения. АБР также перераспределил 19,5 миллиона долларов США из текущего займа, чтобы позволить Узбекистану закупить еще 800 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", — говорится в публикации на сайте международной финансовой структуры.

Напомним, в конце апреля президент Узбекистана подписал постановление, из которого следует, что власти страны намерены привлечь кредиты международных финансовых институтов (МФИ) на сумму 3,1 миллиарда долларов для снижения последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Привлекаемые средства пойдут на укрепление системы здравоохранения — 277,5 миллиона долларов, поддержку предпринимательства и банковской системы — 700 миллионов долларов, госбюджета — 1,8 миллиарда долларов, помощь коммунальным и энергетическим предприятиям — 300 миллионов долларов.

В списке МФИ — Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.