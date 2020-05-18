21:43 18 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента

АБР выделит Узбекистану $1,36 млн на закупку медоборудования

© Sputnik / Алексей Майшев
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (485)
20010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200518/14157503/ABR-vydelit-Uzbekistanu-136-mln-na-zakupku-medoborudovaniya.html

Часть финансов будет потрачена на приобретение средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Узбекистану гранта в размере 1,36 миллиона долларов на закупку медицинского оборудования и принадлежностей, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

"Грант <...> дополняет первоначальную техническую помощь в размере 200 тысяч долларов США, выделенной Узбекистану в марте 2020 года на приобретение предметов медицинского назначения. АБР также перераспределил 19,5 миллиона долларов США из текущего займа, чтобы позволить Узбекистану закупить еще 800 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)", — говорится в публикации на сайте международной финансовой структуры.

Напомним, в конце апреля президент Узбекистана подписал постановление, из которого следует, что власти страны намерены привлечь кредиты международных финансовых институтов (МФИ) на сумму 3,1 миллиарда долларов для снижения последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Привлекаемые средства пойдут на укрепление системы здравоохранения — 277,5 миллиона долларов, поддержку предпринимательства и банковской системы — 700 миллионов долларов, госбюджета — 1,8 миллиарда долларов, помощь коммунальным и энергетическим предприятиям — 300 миллионов долларов.

В списке МФИ — Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (485)
Теги:
коронавирус, врачи, пандемия, грант, Узбекистан, АБР



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Час вдохновения: красота мира в момент восхода солнца - фотолента
Конец двоевластия: Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане
Гани — Абдулле: афганцы доверяют вам, наше сотрудничество будет хорошим
Цифровая экономика в Узбекистане
Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться