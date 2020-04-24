Узбекистан привлечет 3 миллиарда долларов для снижения последствий от COVID-19

Привлекаемые средства пойдут на укрепление системы здравоохранения, поддержку предпринимательства и банковской системы, госбюджета, а также на помощь коммунальным и энергетическим предприятиям.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Власти Узбекистана намерены привлечь кредиты международных финансовых институтов (МФИ) на сумму 3,1 миллиарда долларов для снижения последствий пандемии коронавируса COVID-19, говорится в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева.

"Утвердить "дорожную карту" по привлечению грантов и льготного долгосрочного финансирования для мероприятий по противодействию негативным последствиям глобальной пандемии коронавируса", - говорится в тексте документа.

В соответствии с постановлением, привлекаемые средства пойдут на укрепление системы здравоохранения - 277,5 миллиона долларов, поддержку предпринимательства и банковской системы – 700 миллионов долларов, госбюджета - 1,8 миллиарда долларов, помощь коммунальным и энергетическим предприятиям - 300 миллионов долларов.

В списке МФИ – Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

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Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли республики сообщило, что правительство Узбекистана запросило у АБР до 1 миллиарда долларов на поддержку госбюджета из-за пандемии COVID-19. По данным ведомства, АБР уже одобрил выделение Узбекистану гранта в размере 200 тысяч долларов на медицинские нужды в связи с распространением вируса.