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Международный валютный фонд

МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (486)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200519/14160393/MVF-vydelil-Uzbekistanu-375-millionov-dollarov-na-borbu-s-COVID-19.html

Исполнительный совет МВФ одобрил выделение 375 миллионов долларов США в рамках механизма быстрого кредитования и инструмента быстрого финансирования для поддержки борьбы Узбекистана с пандемией COVID-19.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение выделить республике 375 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, сообщили в фонде.

"Исполнительный совет МВФ одобрил выделение 375 миллионов долларов США в рамках механизма быстрого кредитования и инструмента быстрого финансирования для поддержки борьбы Узбекистана с пандемией COVID-19", - говорится в информации.

По данным ведомства, льготные кредиты включают в себя беспроцентную линию быстрого кредитования (Rapid Credit Facility) на сумму 125 миллионов долларов на 10 лет, включая 5-летний льготный период. Также средства в размере 250 миллионов долларов будут выделены в виде инструмента быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument) на 5 лет, включая 3-летний льготный период под 1,05% годовых.

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"Данные средства будут направлены на пополнение антикризисного фонда при Министерстве финансов РУз для финансирования мер по смягчению негативного влияния глобального кризиса и коронавирусной пандемии", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Узбекистане число заболевших увеличилось до 2 791 человека. 

Всего в стране победили болезнь 2 293 человека. На лечении находятся 473 пациента.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (486)
Теги:
помощь, помощь, Кредит, коронавирус, Экономика, деньги, Узбекистан, Узбекистан



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