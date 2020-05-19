Самозанятых освободят от подоходного налога — поручение Шавката Мирзиёева

Кроме того, глава государства озвучил новые меры по поддержке предпринимателей, на которых сильнее всего сказалась пандемия COVID-19.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел очередное видеоселекторное совещание, на котором затронул вопросы, связанные с дополнительными мерами поддержки бизнеса в период пандемии.

В частности, президент уделил внимание обеспечению гарантий прав предпринимателей и неприкосновенности их имущества. Мирзиёев подчеркнул, что если данное право будет нарушено, то отвечать за это будут хокимы областей.

"Предупреждаю всех хокимов. Если имущество хоть одного предпринимателя будет изъято незаконно, хоким одной лишь отставкой не отделается, но и ответит перед законом", — заявил глава государства.

Компетентным ведомствам было поручено усилить ответственность за нарушение неприкосновенности собственности и обеспечить полноценное исполнение решений суда о компенсации имущества предпринимателей.

Мирзиёев также отметил, что каждый месяц будет проводиться анализ деловой активности в каждом районе и городе республики.

Информацию о хокимах, которые допускают нарушения прав и неприкосновенности собственности предпринимателей, будет вносить правительству бизнес-омбудсман.

Если проблемы предпринимателей решаться не будут и не будет организована эффективная работа, то встанет вопрос о соответствии хокимов своим должностям.

Отдельно президент остановился на мерах по поддержке самозанятых граждан.

"Парикмахеры, сапожники, пекари, кузнецы, плотники, портные, таксисты, переводчики, дизайнеры, программисты – самозанятые представители более 60 профессий будут освобождены от уплаты подоходного налога", — объявил Мирзиёев.

Как воспользоваться льготой: необходимо всего лишь поставить в известность налоговые органы. Связаться с ними можно по телефону.

Также сообщается, что для регистрации и учета самозанятых граждан будет создано специальное мобильного приложение.

Какие еще решения были приняты в ходе совещания?