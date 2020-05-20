В тендере по строительству ветростанции участвует структура "Росатома"

Отмечается, что всего в тендере на строительство ветровой электростанции в Каракалпакстане, на данный момент, участвуют 70 инвесторов из Саудовской Аравии, Японии, США, Франции, Южной Кореи, ОАЭ и других стран.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Структура "Росатома" подала заявку на участие в тендере по строительству ветровой электростанции на северо-западе Узбекистана.

Речь идет об АО "НоваВинд", объединяющей все ветроэнергетические активы "Росатома". Кроме того, от России в конкурсе также поучаствуют компании "Фортум" (входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum") и Enel Green Power Rus (региональное подразделение Enel Green Power).

Напомним: о запуске первого тендера на строительство ветровой электростанции Министерство энергетики Узбекистана объявило в середине апреля.

Она будет возведена в Караузякском районе республики Каракалпакстан, мощность электростанции составит 100 мегаватт.

Тендер проводится в два этапа — квалификационный отбор и рассмотрение технических и коммерческих предложений. Прием заявок длился до 13 мая.

По данным Минэнерго, заявки на участие подали 70 компаний и консорциумов из 30 стран мира.

Полный список инвесторов можно посмотреть здесь.

"Победители тендера примут участие в разработке, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации объектов в рамках данного проекта" — отмечают в ведомстве.

Отметим, что конкурс проводится в два этапа: квалификационный отбор и рассмотрение технических и коммерческих предложений.

Проект является частью масштабной стратегии задействования возобновляемых источников энергии, реализуемой правительством Узбекистана.

В целом, в ближайшие десять лет в республике планируется построить несколько эффективных и экологически чистых ветровых электростанций суммарной мощностью до 3 гигаватт. Как ожидается, это позволит удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в стране.