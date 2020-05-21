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Покупка жилья в новостройках Ташкента и области упрощена

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200521/14179555/Pokupka-zhilya-v-novostrojkah-Tashkenta-i-oblasti-uproshchena.html

Узбекистанцам, имеющим прописку в других регионах, отменили отдельную госпошлину на покупку новой недвижимости в столице и области.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв подписал закон, вносящий изменения и дополнения в закон "О государственной пошлине", сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

Из закона исключена отдельная ставка государственной пошлины в размере пяти процентов от суммы договора за удостоверение договоров купли-продажи для граждан Узбекистана, постоянно проживающих в республике и имеющих постоянную прописку в других регионах страны, приобретающих недвижимое имущество в новостройках Ташкента и Ташкентской области.

Ранее действовал порядок, при котором можно было получить прописку в столице, купив жилье любой стоимости в новостройке, которая была построена не более трех лет назад, при этом уплатив госпошлину за нотариальное удостоверение сделки в пять процентов, но не менее 10 минимальных размеров заработной платы (МРЗП).

Узбекский паспорт
Галина Сапаева / «Газета.uz»
Кто сможет получить прописку в Ташкенте и столичной области — закон
Напомним, с 1 апреля гражданам Узбекистана не требуется иметь регистрацию по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области для покупки недвижимости в этих регионах.

Кроме того, с середины мая изменился перечень категорий лиц — граждан республики, подлежащих постоянной прописке в столице и столичной области. Соответствующий закон подписал глава государства.

Вместо понятия "постоянная прописка" было введено понятие "регистрация по месту постоянного проживания". Граждане могут получить ее не только по адресу проживания родственников первой и второй степеней, но и по другому адресу, на жилой площади, владельцами которой они являются.

Теги:
квартира, покупка, жилье, Ташкентская область, Узбекистан, Ташкент



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