В Ташкенте отменили требование прописки при покупке недвижимости

С 1 апреля не требуется наличие регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области для граждан Узбекистана при приобретении недвижимого имущества в данных регионах.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Теперь при покупке недвижимости в столице и Ташкентской области у граждан Узбекистана не будут требовать наличия прописки, сообщает Минюст.

"С 1 апреля 2020 года не требуется наличие регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области для граждан Узбекистана при приобретении недвижимого имущества в данных регионах", - говорится в сообщении.

Деятельность, связанная с регистрацией по месту постоянного проживания и месту временного пребывания граждан Узбекистана, осуществляется посредством автоматизированной информационной системы "Манзил" Министерства внутренних дел на основе принципа "одно окно" путем межведомственного электронного взаимодействия.

На первом этапе будет реализовано следующее:

- замена понятий "постоянная прописка" и "учет по месту пребывания" понятиями "регистрация по месту постоянного проживания" и "регистрация по месту временного пребывания";

- создание гражданам возможности регистрации по месту постоянного проживания на жилой площади, владельцами которой они являются, родственников первой и второй степеней наряду с адресом регистрации по месту своего постоянного проживания;

- отмена условия совместного проживания супругов в течение одного года после заключения брака для регистрации по месту постоянного проживания, а также нормы об утрате регистрации по месту постоянного проживания в случае расторжения брака в течение одного года;

- регистрация лиц, взятых на воспитание в семью (патронат), по месту постоянного проживания их приемных родителей;

- беспрепятственная перерегистрация по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области граждан, ранее имевших регистрацию по месту постоянного проживания соответственно в городе Ташкенте и Ташкентской области, при их возвращении на постоянное проживание;

- отмена ограничения права на регистрацию по месту постоянного проживания, предоставляемого гражданам, избранным, назначенным и утвержденным на соответствующие должности, а также специалистам высокой квалификации, приглашаемым на работу в государственные организации республиканского значения, на период пребывания в данной должности;

- регистрация по месту постоянного проживания в городе Ташкенте и Ташкентской области специалистов (за исключением технического, обслуживающего и производственного персонала), ведущих непрерывную трудовую деятельность на протяжении 5 лет в государственных органах и организациях, расположенных в данных регионах;

- отмена порядка применения отдельной ставки государственной пошлины в случаях продажи в течение трех лет недвижимого имущества, купленного в новостройках города Ташкента и Ташкентской области гражданами Республики Узбекистан, зарегистрированными по месту постоянного проживания в других регионах республики.