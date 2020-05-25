Китай поставил Узбекистану новые технологии для выращивания хлопка

Сельхозмашины были доставлены из КНР в Сырдарьинскую область, где на установку системы капельного орошения и посев хлопка ушло полтора месяца.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. Китай поставил в Узбекистан технологию капельного орошения с применением мульчирующей пленки, сообщает Синьхуа.

"Данная технология применяется на хлопковых плантациях общей площадью 406,7 га в Сырдарьинской области Узбекистана в рамках китайско-узбекского центра демонстрации технологий в области современного водосберегающего сельского хозяйства", - говорится в информации.

Сельхозмашины были доставлены из КНР в Сырдарьинскую область, где на установку системы капельного орошения и посев хлопка ушло полтора месяца.

Благодаря китайской технологии ростки взошли через 5-6 дней - примерно на пять дней раньше по сравнению с использованием традиционных ирригационных способов, отметили узбекские фермеры.

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Напомним, этим занимается китайская компания Xinjiang Tianye, специализирующаяся на водосберегающей ирригации.