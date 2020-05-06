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Текстильные фабрики в городе Чирчик, в Узбекистане

Текстильщикам помогут наладить рабочие контакты с мировыми брендами

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200506/14063294/Tekstilschikam-pomogut-naladit-rabochie-kontakty-s-mirovymi-brendami.html

Стартовая цена волокна отечественного производства базового качества теперь определяется продавцом исходя из значения котировки фьючерса Нью-Йоркской товарной биржи на ближайший месяц поставки.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В пресс-службе Министерства юстиции сообщили о подписанном накануне президентом страны указе, предусматривающем неотложную поддержку текстильной и швейно-трикотажной промышленности.

Подготовлен к реализации комплекс мер, который, как ожидается, смягчит негативное влияние мирового экономического кризиса, вызванного пандемией, на развитие отрасли.

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Вводится новый порядок формирования цен и расчетов за хлопковое волокно:

- стартовая цена волокна отечественного производства базового качества определяется продавцом исходя из значения котировки фьючерса Нью-Йоркской товарной биржи на ближайший месяц поставки;
- срок окончательных расчетов за волокно, реализованное отечественным текстильным предприятиям на биржевых торгах за национальную валюту до 1 апреля 2020 года, продлевается с 90 до 150 дней;

- до 1 января 2022 года от уплаты таможенных пошлин освободили импортируемые сырье и материалы по перечню;

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- с 1 мая по 31 декабря 2020 года действует упрощенный порядок возмещения НДС. Сумма налога, подлежащая уплате по фактически полученным товарам (услугам), использованным для экспортируемых текстильных и швейно-трикотажных товаров (услуг), кроме пряжи и волокна, принимается к зачету вне зависимости от суммы валютной выручки, поступившей на счета предприятия текстильной и швейно-трикотажной промышленности в узбекском банке, и подлежит возврату на основании заявления экспортера.

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Возмещенная сумма НДС или ее часть подлежат возврату в Госбюджет в течение 5 дней с начислением пени, если:

валютная выручка или ее часть не поступают на счета экспортера в коммерческих банках Узбекистана в течение 180 календарных дней со дня выпуска товаров под таможенный режим экспорта;
при проведении камеральной налоговой проверки обоснованности суммы НДС, заявленной к возмещению, выявлен неправомерный зачет.

Этот упрощенный порядок распространяется на предприятия текстильной и швейно-трикотажной промышленности при условии, что они экспортируют товары в течение последних 12 месяцев, а просроченная дебиторская задолженность по экспорту не превышает $10 тыс. При этом "дебиторка" признается просроченной, если валютная выручка не поступает на счета экспортера в местном банке по истечении 180 календарных дней со дня выпуска товаров под таможенный режим экспорта.

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Дополнительное финансирование направят на реализуемые в 2020–2025 гг. инвестпроекты, а также обеспечение текстильных и швейно-трикотажных предприятий оборотными средствами. В том числе будут:

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финансировать новые инвестиционные проекты;
предоставлять револьверные кредиты на производственную деятельность в режиме двух-трехсменной работы, прежде всего по пошиву готовой швейно-трикотажной продукции;
расширять объемы предэкспортного финансирования предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности, имеющих твердые экспортные контракты.

Устанавливается сбор при вывозе через таможенную границу страны:

a) с 1 января 2021 года – $0,01 за каждый килограмм вывозимой пряжи;

б) за каждый килограмм вывозимой пряжи и трикотажного полотна:

с 1 января 2022 года – $0,05;
с 1 января 2023 года – $0,1;
с 1 января 2025 года – $0,2.

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комплектов одежды и обуви для поставки в дома престарелых, а также комплектов зимней одежды и обуви для одиноких и малообеспеченных престарелых граждан;
комплектов форменной одежды и обуви для сотрудников и военнослужащих системы Минобороны, МВД и МЧС;
комплектов постельного белья, матрацев, подушек, покрывал и других текстильных принадлежностей для больничных учреждений, детских садов, домов престарелых, учреждений Минобороны, МВД и МЧС;
изделий текстильной и швейно-трикотажной промышленности по номенклатуре госрезерва.

Участникам рынка помогут заключить новые экспортные контракты взамен бесперспективных, провести переговоры с представителями мировых брендов, получить международные сертификаты.

На крупных предприятиях отрасли проведут стресс-тесты по определению их производительности, финансовой эффективности и конкурентоспособности. Будут развивать крупные региональные текстильно-швейные кластеры.

К 1 сентября правительство утвердит инвестпроекты на 2021-2025 гг. – каждое новое швейно-трикотажное производство должно выпускать продукцию известных международных брендов и создавать не менее 1 000 рабочих мест.

Теги:
Президент, Указ, текстильная продукция, Узтекстильпром, текстиль



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