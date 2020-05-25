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Грузовой состав на железнодорожном пути

Узбекистан, Иран и Туркменистан планируют возобновить транзит поездов

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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29720
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200525/14203319/Uzbekistan-Iran-i-Turkmenistan-planiruyut-vozobnovit-tranzit-poezdov.html

Исполняющий обязанности председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов, замминистра дорожного и городского строительства Ирана Саид Расули и руководитель агентства "Туркменские железные дороги" Азат Атамурадов провели онлайн-встречу.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан, Иран и Туркменистан договариваются о возобновлении транзита поездов. Тема была обговорена во время видеоконференции, в которой проняли участие исполняющий обязанности председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов, замминистра дорожного и городского строительства Ирана Саид Расули, руководитель агентства "Туркменские железные дороги" Азат Атамурадов.

"Участники обменялись мнениями по активизации в нынешних карантинных условиях механизмов взаимодействия в области перевозки и транзита через государственные границы трех стран железнодорожных и автотранспортных грузов", — сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Также стороны обсудили ряд вопросов, связанных с бесперебойной поставкой товаров, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности, и обменялись мнениями о принимаемых мерах по организации дезинфекционных тоннелей для предотвращения распространения COVID-19.

Железнодорожные пути сортировочной станции
© Sputnik / Игорь Онучин
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Ранее сообщалось, что Узбекистан и Туркменистан намерены активизировать работу над Ашхабадским соглашением со всеми участниками транспортного коридора.

Это соглашение было заключено между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Оманом в 2016 году. Документ предусматривает создание надежного транспортного пути для бесперебойной перевозки и транзита товаров между странами Средней Азии и портами Персидского залива и Оманского моря.

Теги:
грузоперевозки, Экономика, Железная дорога, Иран, Туркменистан, Узбекистан



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