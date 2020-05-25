Узбекистан, Иран и Туркменистан планируют возобновить транзит поездов

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан, Иран и Туркменистан договариваются о возобновлении транзита поездов. Тема была обговорена во время видеоконференции, в которой проняли участие исполняющий обязанности председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов, замминистра дорожного и городского строительства Ирана Саид Расули, руководитель агентства "Туркменские железные дороги" Азат Атамурадов.

"Участники обменялись мнениями по активизации в нынешних карантинных условиях механизмов взаимодействия в области перевозки и транзита через государственные границы трех стран железнодорожных и автотранспортных грузов", — сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Также стороны обсудили ряд вопросов, связанных с бесперебойной поставкой товаров, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности, и обменялись мнениями о принимаемых мерах по организации дезинфекционных тоннелей для предотвращения распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Туркменистан намерены активизировать работу над Ашхабадским соглашением со всеми участниками транспортного коридора.

Это соглашение было заключено между Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Оманом в 2016 году. Документ предусматривает создание надежного транспортного пути для бесперебойной перевозки и транзита товаров между странами Средней Азии и портами Персидского залива и Оманского моря.