Агробанк запустил денежные переводы на карты Сбербанка

Теперь прямые переводы денежных средств доступны в обе стороны. Читайте подробности в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Сбербанк и Агробанк объявили о запуске сервиса мгновенных денежных переводов с карт узбекского банка на карты российского, сообщает УзА.

Теперь прямые переводы доступны в обе стороны.

Перевод в Россию осуществляется через мобильное приложение Agrobankmobile. Отправляемые средства снимаются с банковских карт UzCard и Humo, конвертируются по специальному курсу в рубли и напрямую поступают на карты Сбербанка. Так как в процессе не участвуют посредники, комиссия составляет всего процент.

"Мы рады, что смогли сдержать обещание, данное нашим клиентам, и предоставить возможность перевода денег с национальных банковских карт на карты Сбербанка. Данная услуга позволяет мгновенно осуществлять переводы на карты Сбербанка. Услуга будет полезна как родителям, чьи дети обучаются в Российской Федерации, так и родственникам наших соотечественников, находящимся там по другим причинам, в том числе в целях трудовой миграции или лечения", — говорит управляющий директор, заместитель председателя правления Агробанка Азамат Тураев.

Напомним, в феврале этого года Сбербанк подключил всех операторов мобильной связи Узбекистана к своей платежной системе.

Сотовые операторы Узбекистана подключились к системе платежей Сбербанка >>

Клиенты Сбербанка смогли начать оплачивать услуги связи компаний Ucell, Beeline Uzbekistan, UzMobile, UMS и Perfectum Mobile в любой точке мира без комиссии.