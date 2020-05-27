Uzbekistan Airways продает два вертолета за $2,5 млн

На продажу выставлены авиационные двигатели, в рамках проекта дальнейшей унификации и модернизации самолетомоторного парка.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. АО Uzbekistan Airways выставило на продажу выведенную из эксплуатации авиационную технику. Это сделано в рамках проекта дальнейшей унификации и модернизации самолетомоторного парка, говорится на сайте Агентства по управлению госактивами.

Среди реализуемой техники - вертолеты МИ-8МТВ-1 1991 года выпуска, стоимостью $1 224 904, а также вертолет такой же модели, но 1992 года выпуска, стоимостью $1 274 265.

На продажу также выставлены авиационные двигатели.

Напомним, два дня назад стало известно, что АО Uzbekistan Airways могут передать в управление зарубежной компании.

Президент поручил Министерству транспорта разработать бизнес-модель по преодолению последствий пандемии для АО Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports. Обсуждается вопрос привлечения новых авиаперевозчиков на рынок гражданской авиации. Это, как ожидается, позволит усилить конкуренцию на рынке. Вместе с тем в процессе обсуждения - вопрос передачи Uzbekistan Airways в управление престижной зарубежной компании.