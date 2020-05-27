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Вертолет Ми-8МТВ-1

Uzbekistan Airways продает два вертолета за $2,5 млн

uzairways.com
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200527/14222403/Uzbekistan-Airways-prodaet-dva-vertoleta-na-summu-okolo-25-mln.html

На продажу выставлены авиационные двигатели, в рамках проекта дальнейшей унификации и модернизации самолетомоторного парка.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. АО Uzbekistan Airways выставило на продажу выведенную из эксплуатации авиационную технику. Это сделано в рамках проекта дальнейшей унификации и модернизации самолетомоторного парка, говорится на сайте Агентства по управлению госактивами.

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Среди реализуемой техники - вертолеты МИ-8МТВ-1 1991 года выпуска, стоимостью $1 224 904, а также вертолет такой же модели, но 1992 года выпуска, стоимостью $1 274 265.

На продажу также выставлены авиационные двигатели.

Напомним, два дня назад стало известно, что АО Uzbekistan Airways могут передать в управление зарубежной компании.

Президент поручил Министерству транспорта разработать бизнес-модель по преодолению последствий пандемии для АО Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports. Обсуждается вопрос привлечения новых авиаперевозчиков на рынок гражданской авиации. Это, как ожидается, позволит усилить конкуренцию на рынке. Вместе с тем в процессе обсуждения - вопрос передачи Uzbekistan Airways в управление престижной зарубежной компании.

Теги:
Продажа, Узбекистан, UzAirways, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Вертолет



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