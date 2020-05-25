Uzbekistan Airways могут передать в управление зарубежной компании

Необходимость привлечения новых авиаперевозчиков, модернизации аэропортов, а также развитие железнодорожных и автомобильных перевозок — что еще обсуждалось на совещании, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел совещание, которое посвятил обсуждению перспектив и направлений развития транспортной отрасли Узбекистана.

Пандемия особенно сильно сказалась на данной сфере, из-за введенных карантинных ограничений транспортные связи по всему миру практически прекратились.

Перевозчики несут серьезные убытки. Эта проблема не обошла и республику.

Как ожидается, лишь одна только гражданская авиация потеряет 113 миллиардов долларов к концу этого года. Как отмечалось в ходе совещания, карантинные ограничения обошлись отечественным транспортным предприятиям минимум в 340 миллиардов сумов.

И это не предел.

В связи с этим президент озвучил ряд мер по их поддержке. В частности, наиболее пострадавшим от карантина АО Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports была предоставлена отсрочка по кредитам на 122 миллиона долларов и налоговые льготы на более чем 60 миллиардов сумов.

Также из Антикризисного фонда в качестве оборотного капитала были предоставлены беспроцентные ссуды в размере 50 миллионов долларов.

Мирзиёев отметил необходимость подстроиться под новые условия.

Как обеспечить устойчивую работу транспортной сферы?

Президент поручил Министерству транспорта разработать бизнес-модель по преодолению последствий пандемии для АО Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports.

Даны поручения по выходу на рынок грузовых перевозок по маршруту "Европа-Китай", оптимизации текущих и инвестиционных расходов.

Обсуждается вопрос привлечения новых авиаперевозчиков на рынок гражданской авиации. Это, как ожидается, позволит усилить конкуренцию на рынке.

Обсуждается передача "Uzbekistan Airways" в управление престижной зарубежной компании.

Планируется объявить тендер на модернизацию аэропортов, перевести деятельность международных аэропортов Андижана, Бухары, Ургенча и Карши в форму государственно-частного партнерства.

Рассмотрен вопрос усовершенствования сферы ж/д

Отмечается, что во время пандемии резко возрос спрос на железнодорожные перевозки — доля железных дорог в международных грузоперевозках увеличилась с 75% до 87%.

"Это – хорошая возможность увеличить количество клиентов за счет повышения качества услуг и снижения затрат. Однако ветшание основных средств в системе АО "Узбекистон темир йуллари", обилие непрофильных активов в структуре общества затрудняет развитие основной деятельности" — подчеркивал президент.

Глава государства дал поручение разработать меры по оптимизации непрофильных предприятий в составе "Узбекистон темир йуллари", пересмотреть тарифы и изучить возможность обновления вагонного и локомотивного парков.

Ситуация, связанная с международными автомобильными перевозками

Немного статистики: за последние три года в результате эффективных реформ в Узбекистане увеличилось количество транспорта, на котором осуществляются международные грузоперевозки.

Если раньше доля отечественных перевозчиков во внешней торговле составляла 37%, то теперь цифра возросла до 48%.

Следующая цель — увеличить этот показатель до 60%.

Отмечалось, что один грузовик может обеспечить работой до пяти человек, что может создать 30 тысяч новых рабочих мест в данной отрасли.

Отдельно президент поручил осуществить модернизацию автобусов, которые функционируют на внутренних маршрутах в Республике Каракалпакстан и областях. Также Мирзиёев дал указание выделить средства на то, чтобы обеспечить стабильную работу перевозчиков.

Плохое состояние дорог в республике

Президент затронул еще одну важную проблему, которая косвенно касается транспортной сферы. Это — дороги и их состояние.

Мирзиёев напомнил, что недовольство населения их качеством растет, в связи с чем глава республики поручил реконструировать 80 тысяч километров внутренних дорог.

Также он предложил внедрить популярный во всем мире принцип "платит пользователь".

В скором времени будет объявлен тендер на строительство платной автомобильной дороги, которая протянется от Ташкента до Андижана. Данный проект также предусматривает строительство альтернативного тоннеля на перевале Камчик.