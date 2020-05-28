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В Минюсте рассказали о правах предпринимателей-экспортеров

© Flickr / Ken Teegardin
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200528/14238261/V-Minyuste-rasskazali-o-pravakh-predprinimateley-eksporterov.html

Ввоз продукции на территорию страны и вывоз могут быть запрещены только в соответствии с законодательством и международными договорами. Государственные органы и их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность предпринимателей.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Специалисты министерства юстиции предупредили уполномоченных руководителей в регионах о недопустимости воспрепятствования деятельности предприятий-экспортеров.

Анализ ситуации показал, что для повышения показателей экспорта некоторые руководители в регионах ставят перед экспортерами искусственные барьеры.

В частности, при транспортировке продукции из одного региона в другой возникают случаи, когда должностные лица препятствуют в пересечении территорий экспортерам из других регионов или требуют зарегистрироваться на территории, из которой субъект предпринимательства осуществляет экспорт продукции.

Стоит отметить, что территория Узбекистана считается целостным рынком, а свободное перемещение товаров и услуг в республике является одним из главных принципов рыночной экономики. Изменение показателей экспорта регионов не влияет на общие показатели развития страны.

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Вышеупомянутые искусственные барьеры противоречат требованиям действующего законодательства.

Ввоз продукции на территорию страны и вывоз могут быть запрещены только в соответствии с законодательством и международными договорами. Государственные органы и их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность предпринимателей.

Кроме того, в постановлении президента Узбекистана хокимы и руководители региональных управлений государственных органов предупреждены о персональной ответственности за воспрепятствование экспорту плодоовощной продукции вне зависимости от территориальной принадлежности экспортера.

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Установление ограничений и требований, не предусмотренных законодательством, связанных с предпринимательской деятельностью, в частности, экспортом, может расцениваться как злоупотребление властью или должностными полномочиями или превышение власти или должностных полномочий и должностные лица, допустившие данное нарушение, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В случае нарушения прав, предприниматели могут обратиться в Телеграм-бот Министерства юстиции @tadbirkor_adliyabot или в "Ассоциацию экспортеров Узбекистана" по номеру 71 2070098.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, предприниматель, Экспорт



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