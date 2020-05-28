В Минюсте рассказали о правах предпринимателей-экспортеров

Ввоз продукции на территорию страны и вывоз могут быть запрещены только в соответствии с законодательством и международными договорами. Государственные органы и их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность предпринимателей.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Специалисты министерства юстиции предупредили уполномоченных руководителей в регионах о недопустимости воспрепятствования деятельности предприятий-экспортеров.

Анализ ситуации показал, что для повышения показателей экспорта некоторые руководители в регионах ставят перед экспортерами искусственные барьеры.

В частности, при транспортировке продукции из одного региона в другой возникают случаи, когда должностные лица препятствуют в пересечении территорий экспортерам из других регионов или требуют зарегистрироваться на территории, из которой субъект предпринимательства осуществляет экспорт продукции.

Стоит отметить, что территория Узбекистана считается целостным рынком, а свободное перемещение товаров и услуг в республике является одним из главных принципов рыночной экономики. Изменение показателей экспорта регионов не влияет на общие показатели развития страны.

Вышеупомянутые искусственные барьеры противоречат требованиям действующего законодательства.

Ввоз продукции на территорию страны и вывоз могут быть запрещены только в соответствии с законодательством и международными договорами. Государственные органы и их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность предпринимателей.

Кроме того, в постановлении президента Узбекистана хокимы и руководители региональных управлений государственных органов предупреждены о персональной ответственности за воспрепятствование экспорту плодоовощной продукции вне зависимости от территориальной принадлежности экспортера.

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Установление ограничений и требований, не предусмотренных законодательством, связанных с предпринимательской деятельностью, в частности, экспортом, может расцениваться как злоупотребление властью или должностными полномочиями или превышение власти или должностных полномочий и должностные лица, допустившие данное нарушение, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В случае нарушения прав, предприниматели могут обратиться в Телеграм-бот Министерства юстиции @tadbirkor_adliyabot или в "Ассоциацию экспортеров Узбекистана" по номеру 71 2070098.