Узбекистан усовершенствует процедуру экспорта товаров по железной дороге

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С 2 апреля информацию о товарах, провозимых по железной дороге в Узбекистан, необходимо будет предоставлять таможенным органам республики заранее в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

В феврале на совещании, посвященном реформированию внешнеэкономической деятельности, президент Шавкат Мирзиёев обратил внимание на необходимость наладить систему, при которой контроль грузов осуществляется до их прибытия на границу или после выведения продукции в свободный оборот внутри страны. Глава государства тогда отметил, что в прошлом году предварительное уведомление о карго при перевозке железнодорожным транспортом вовсе отсутствовало.

Компания "Узбекистон темир йуллари" разработала программу для оформления и предоставления электронной информации таможенным органам по товарам, перевозимым по железной дороге.

"С 2 апреля 2020 года все необходимые сведения о товаре перед его отправкой нужно будет отправлять в электронном виде в таможенные органы по следующей ссылке: https://pei.railway.uz", — говорится в публикации.

На этой странице предлагается зарегистрироваться или, если аккаунт уже создан, просто ввести логин и пароль. Справа представлена видеоинструкция по внесению данных о грузах.

Напомним, Узбекистан полностью приостановил пассажирское сообщение с другими государствами из-за ситуации с распространением коронавируса, однако это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Ранее в компании "Узбекистон темир йуллари" рассказали об отправке в Турцию контейнерного поезда с экспортной продукцией Алмалыкского горно-металлургического комбината. Подобные грузоперевозки планируется организовывать еженедельно в Россию, Китай, страны Евросоюза и другие.