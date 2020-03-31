15:07 31 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Тепловоз с грузовыми вагонами

Узбекистан усовершенствует процедуру экспорта товаров по железной дороге

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
Получить короткую ссылку
56 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200331/13809995/Uzbekistan-usovershenstvuet-protseduru-eksporta-tovarov-po-zheleznoy-doroge.html

Компания "Узбекистон темир йуллари" разработала программу, которая позволит таможенным органам республики заранее получать информацию о товарах.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С 2 апреля информацию о товарах, провозимых по железной дороге в Узбекистан, необходимо будет предоставлять таможенным органам республики заранее в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Работа товарно-сырьевой биржи
© Sputnik / Алексей Даничев
Как узбекская экономика будет противостоять коронавирусу — президент
В феврале на совещании, посвященном реформированию внешнеэкономической деятельности, президент Шавкат Мирзиёев обратил внимание на необходимость наладить систему, при которой контроль грузов осуществляется до их прибытия на границу или после выведения продукции в свободный оборот внутри страны. Глава государства тогда отметил, что в прошлом году предварительное уведомление о карго при перевозке железнодорожным транспортом вовсе отсутствовало.

Компания "Узбекистон темир йуллари" разработала программу для оформления и предоставления электронной информации таможенным органам по товарам, перевозимым по железной дороге.

"С 2 апреля 2020 года все необходимые сведения о товаре перед его отправкой нужно будет отправлять в электронном виде в таможенные органы по следующей ссылке: https://pei.railway.uz", — говорится в публикации.

На этой странице предлагается зарегистрироваться или, если аккаунт уже создан, просто ввести логин и пароль. Справа представлена видеоинструкция по внесению данных о грузах.

Напомним, Узбекистан полностью приостановил пассажирское сообщение с другими государствами из-за ситуации с распространением коронавируса, однако это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Ранее в компании "Узбекистон темир йуллари" рассказали об отправке в Турцию контейнерного поезда с экспортной продукцией Алмалыкского горно-металлургического комбината. Подобные грузоперевозки планируется организовывать еженедельно в Россию, Китай, страны Евросоюза и другие.

Теги:
Узбекистан, Экономика, Таможня, Таможня, Торговля



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Узбекистан сражается с COVID-19: фоторепортаж из карантинной зоны
Спортсмены тренируются в условиях домашнего карантина
Напарник вместо штанги: как звезды спорта тренируются в карантин — видео
Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться