"Яндекс" встал на налоговый учет в Узбекистане

Зарегистрированная в Швейцарии Yandex Europe AG встала на учет 28 мая. Это компания для работы на европейском рынке, которую "Яндекс" создал в 2012 году.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Компания "Яндекс" встала на налоговый учет в Узбекистане, информируют в Государственном налоговом комитете.

"Зарегистрированная в Швейцарии Yandex Europe AG встала на учет 28 мая. Это компания для работы на европейском рынке, которую "Яндекс" создал в 2012 году. Офис находится в Люцерне", - говорится в сообщении.

Ранее в мае на налоговый учет встала компания Facebook.

Apple и Netflix заплатили налоги в республике на сумму более 63 тысяч долларов, а компания Google начала выплачивать в Узбекистане НДС за оказание интернет-услуг гражданам страны еще в конце апреля.

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На сегодняшний день через специальный НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались девять иностранных компаний, оказывающих интернет-услуги. Помимо "дочек" Google, это Netflix, Apple Distribution, Xsolla, Activision Blizzard и Сleverbridge.