16:00 29 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Офис компании Яндекс

"Яндекс" встал на налоговый учет в Узбекистане

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
Получить короткую ссылку
60 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200529/14244853/Yandeks-vstal-na-nalogovyy-uchet-v-Uzbekistane.html

Зарегистрированная в Швейцарии Yandex Europe AG встала на учет 28 мая. Это компания для работы на европейском рынке, которую "Яндекс" создал в 2012 году.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Компания "Яндекс" встала на налоговый учет в Узбекистане, информируют в Государственном налоговом комитете.

"Зарегистрированная в Швейцарии Yandex Europe AG встала на учет 28 мая. Это компания для работы на европейском рынке, которую "Яндекс" создал в 2012 году. Офис находится в Люцерне", - говорится в сообщении.

Ранее в мае на налоговый учет встала компания Facebook. 

Apple и Netflix заплатили налоги в республике на сумму более 63 тысяч долларов, а компания Google начала выплачивать в Узбекистане НДС за оказание интернет-услуг гражданам страны еще в конце апреля.

В Узбекистане введут налог на Google и Яндекс, а как его рассчитать - не ясно >>

На сегодняшний день через специальный НДС-офис в Узбекистане в качестве налогоплательщиков добровольно зарегистрировались девять иностранных компаний, оказывающих интернет-услуги. Помимо "дочек" Google, это Netflix, Apple Distribution, Xsolla, Activision Blizzard и Сleverbridge.

Теги:
Экономика, налоги, Узбекистан, Узбекистан, Яндекс



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Грудь на свободе: как отмечают День без бюстгальтера - фото
Исторический запуск SpaceX отложен из-за непогоды
Попытка запуска первого пилотируемого корабля Илона Маска в США - видео
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: самые сложные регионы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться