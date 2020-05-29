В Минобразования предложили меры стимулирования фриланс-рынка

Молодые люди, которые хотят и могут стать фрилансерами, могут обучаться на специальных курсах в государственных и частных учебных заведениях.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Специалисты Министерства народного образования разработали проект указа президента о мерах по поддержке фрилансеров. Документ доступен для обсуждения на портале СОВАЗ.

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Среди всех предложений можно выделить несколько наиболее ярких. Во-первых, планируется создать Национальный центр фрилансеров для обучения, переподготовки, повышения квалификации и предоставления статуса резидента отдельным участникам.

Во-вторых, решена проблема платежных систем, которая является одной из главных на этом рынке.

Представители сферы смогут работать удаленно, получать оплату в иностранной валюте за свои услуги на счета узбекских банков без ввода информации в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций и без уплаты банковских сборов.

В-третьих, планируется объединить усилия государственных и негосударственных образовательных учреждений по подготовке молодежи к профессии фрилансера. То есть молодые люди, которые хотят и могут стать фрилансерами, могут обучаться на специальных курсах в государственных и частных учебных заведениях.

Планируется разработать систему стимулов для лучших выпускников негосударственных образовательных учреждений.

В-четвертых, студентам, желающим поступить на такие курсы, но нуждающимся в государственной поддержке для обучения, будет предоставлен государственный грант от Министерства народного образования для обучения с учетом их личных предпочтений в области фриланса.

Планируется предоставить равные возможности всем студентам, имеющим право на внештатную профессию, стать высококвалифицированными специалистами независимо от семейных обстоятельств.