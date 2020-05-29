Данные о приватизированных предприятиях теперь в открытом доступе

С начала года были реализованы 299 государственных активов на 348 миллиардов сумов. Новые инвесторы вложили в эти объекты в общей сложности 3,3 триллиона сумов и обязались создать 4,7 тысячи новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Впервые данные о приватизируемых в Узбекистане 26 компаниях, представляющих наибольший интерес для иностранных инвесторов, доступны на сайте Агентства по управлению госактивами на трех языках: узбекском, русском и английском.

Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с паспортом каждого предприятия: узнать дату создания, перечень выпускаемой продукции, получить сведения об акционерах – учредителях компании.

Агентство по управлению госактивами приводит данные о размере уставного капитала, производственной площади, количестве работников и доле выставляемых на торги акций.

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Наглядно представлены основные финансовые показатели в динамике за последние три года – доходы, рентабельность активов, рентабельность капитала, чистая прибыль, уплаченные налоги и собственные средства компании.

Обеспечение прозрачности деятельности предприятий с государственным участием — одно из условий приватизации и продажи доли государства инвесторам, в том числе иностранным.

С 2021-го предприятия с госучастием должны будут иметь официальный сайт, где будет представлена экономическая, финансовая статистика и другая важная информация.

Стратегия владения, управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2020-2025 годы предполагает сокращение предприятий с госучастием на 81%. Сейчас их около 3 тысяч, планируется оставить - только 554.

С начала года были реализованы 299 государственных активов на 348 миллиардов сумов. Новые инвесторы вложили в эти объекты в общей сложности 3,3 триллиона сумов и обязались создать 4,7 тысячи новых рабочих мест.

В частности, были проданы бывшая гостиница "Чорсу", предприятие "Самаркандкимё", государственная доля в гостинице "Узбекистан" и Кунградский содовый завод. В эти объекты будет инвестировано 425 миллионов долларов, предусмотрено создание 800 новых рабочих мест.