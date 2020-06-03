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Орошение земли

Узбекистану грозит нехватка воды для орошения — власти стараются ее предотвратить

© CC0 / pixabay.com
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200603/14277979/Uzbekistanu-grozit-nekhvatka-vody-dlya-orosheniya--vlasti-starayutsya-ee-predotvratit.html

На сегодня запасы в водохранилищах Андижан, Каркидон, Ахангаран, Талимарджан, Арнасай и Чарвак на 20-30 процентов меньше, чем в предыдущие годы.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана принял постановление "О неотложных мерах по надежному обеспечению водой посевных площадей и предотвращению нехватки воды в летний оросительный сезон 2020 года".

По данным Узгидромета, ожидается недостаточный по сравнению с нормативами уровень обеспеченности водными ресурсами. В частности, в речных водоемах Кашкадарьи, Ахангарана и северной части Ферганской долины — 70 процентов, Сурхандарья и Чирчик — 75 процентов, Корадарья — 80 процентов, Вахш, Зарафшан и Норин — 85 процентов, на юге Ферганской долины — 90 процентов.

На сегодня запасы в водохранилищах Андижан, Каркидон, Ахангаран, Талимарджан, Арнасай и Чарвак на 20-30 процентов меньше, чем в предыдущие годы.

Жара в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Для предотвращения дефицита воды, эффективного расходования ресурсов правительство Узбекистана создало рабочую комиссию, которая установит полный контроль за выдачей воды для орошения. По каждому каналу и оросительной сети в течение десяти дней поручено утвердить лимиты получения воды.

В июне будут отремонтированы все ирригационные системы, насосные агрегаты, в том числе передвижные, и колодцы, предназначенные для вертикального орошения. Планируется продолжить внедрение эффективных водосберегающих технологий орошения.

Бюджетные ассигнования для закупки передвижных насосных агрегатов на сумму 31 миллиард сумов, которые были запланированы на третий и четвертый кварталы 2020 года, перенесут на второй квартал.

Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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В октябре 2019-го года президент Шавкат Мирзиёев подписал масштабный документ, предусматривающий совершенствование системы управления водными ресурсами. Приняты меры по внедрению рыночных принципов и механизмов в области управления водным хозяйством, государственно-частного партнерства, а также развития науки в данной сфере.

Доля земель, орошаемых с применением водосберегающих технологий, будет доведена до не менее десяти процентов от общей площади орошаемых земель. На 300 сооружениях и гидроузлах водного хозяйства предусматривается автоматизация системы контроля и учета воды.

При Министерстве водного хозяйства создано Агентство по реализации проектов в сфере водного хозяйства.

Теги:
постановление, кабмин, орошение земель, пресная вода, вода, Узбекистан



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