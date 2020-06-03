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Машинный зал тепловой станции

Минэнерго Узбекистана привлекло турецкую AKSA для строительства ТЭС

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200603/14278764/Minenergo-Uzbekistana-privleklo-turetskuyu-AKSA-dlya-stroitelstva-TES.html

Узбекская сторона взяла на себя гарантии по обеспечению станции природным газом и покупке вырабатываемого ею электричества.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана подписало соглашение с турецкой AKSA Energy на строительство тепловой электростанции (ТЭС) в Ташкенте мощностью 240 МВт, сообщает "Дуне".

"AKSA Energy реализует инвестиционный проект по строительству в Ташкенте новой газовой электростанции с комбинированным циклом мощностью 240 МВт. Проект осуществляется на основании соглашения, подписанного компанией с Министерством энергетики республики", - говорится в информации.

Известно, что проект будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Aksa Energy построит и будет эксплуатировать электростанцию 25 лет, узбекская сторона взяла на себя гарантии по обеспечению станции природным газом и покупке вырабатываемого ею электричества.

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Напомним, в марте 2019 года Министерство энергетики Узбекистана подписало соглашения с турецкими Yildirim Enerji Holding и Cengiz Energy на строительство в республике двух ТЭС в Сурхандарьинской и Бухарской областях общей мощностью 1,14 ГВт на условиях ГЧП.

Теги:
электростанция, Строительство, энергетика, Минэнерго, Экономика, Турция, Турция, Узбекистан, Узбекистан, ТЭС



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