Минэнерго Узбекистана привлекло турецкую AKSA для строительства ТЭС

Узбекская сторона взяла на себя гарантии по обеспечению станции природным газом и покупке вырабатываемого ею электричества.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана подписало соглашение с турецкой AKSA Energy на строительство тепловой электростанции (ТЭС) в Ташкенте мощностью 240 МВт, сообщает "Дуне".

"AKSA Energy реализует инвестиционный проект по строительству в Ташкенте новой газовой электростанции с комбинированным циклом мощностью 240 МВт. Проект осуществляется на основании соглашения, подписанного компанией с Министерством энергетики республики", - говорится в информации.

Известно, что проект будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Aksa Energy построит и будет эксплуатировать электростанцию 25 лет, узбекская сторона взяла на себя гарантии по обеспечению станции природным газом и покупке вырабатываемого ею электричества.

Турция построит в Узбекистане электростанцию на природном газе >>

Напомним, в марте 2019 года Министерство энергетики Узбекистана подписало соглашения с турецкими Yildirim Enerji Holding и Cengiz Energy на строительство в республике двух ТЭС в Сурхандарьинской и Бухарской областях общей мощностью 1,14 ГВт на условиях ГЧП.