22:03 03 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Эмблема компании Лукойл

"Лукойл" сократил добычу газа в Узбекистане

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
Получить короткую ссылку
81 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200603/14282078/Lukoyl-sokratil-dobychu-gaza-v-Uzbekistane.html

Добыча газ в Узбекистане в первом квартале снизилась по отношению к четвертому кварталу на 26,7% и по отношению к первому кварталу 2019 года - на 25,8%, до 2,839 миллиарда кубометров.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. "Лукойл" с февраля сократил добычу газа в Узбекистане до уровня около 40% от проектной мощности из-за низкого спроса на газ со стороны Китая, что оказало влияние на общий объем добычи углеводородов группой в первом квартале, в апреле и мае, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет компании.

"С февраля 2020 года мы сократили добычу газа в Узбекистане до уровня около 40% от проектной мощности из-за низкого спроса на газ со стороны Китая. Это оказало влияние на общий объём добычи углеводородов группой в первом квартале, в апреле и мае 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно отчетности, добыча газ в Узбекистане в первом квартале снизилась по отношению к четвертому кварталу на 26,7% и по отношению к первому кварталу 2019 года - на 25,8%, до 2,839 миллиарда кубометров.

"Лукойл" подписал с "Узбекнефтегазом" меморандум по добыче в Узбекистане >>

Основным регионом добычи газа "Лукойлом" за рубежом является Узбекистан. Компания работает над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции - "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар". В 2019 году первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов сообщал, что добыча газа на проектах "Лукойла" в Узбекистане с 2019 года превысит 16 миллиардов кубометров в год. По итогам 2019 года добыча газа в Узбекистане составила 14 миллиардов кубометров.

Теги:
Экономика, Газ, газ, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Лукойл, Лукойл



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фоторабота Ленинград. Выставочный фонд.
Двое под зонтом: дождь глазами советских фотографов
Экстремальная езда на велосипеде
Крути педали: яркие моменты из жизни веломанов Узбекистана — видео
Карантинные зоны - правила и ограничения
В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться